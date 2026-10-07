Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη

Δεκάδες γνωστοί τραγουδιστές και ερμηνευτές εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι από ένα κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε φοροδιαφυγή.

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και συλλήψεις

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, η οποία ξεκίνησε κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026, διεξήχθη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 11 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένα ακόμη άτομο. Η δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεκινούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013.

Η εμπλοκή γνωστών καλλιτεχνών στην υπόθεση

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι από το κύκλωμα περιλαμβάνονται δεκάδες γνωστοί τραγουδιστές και ερμηνευτές. Συγκεκριμένα, έχουν αναφερθεί τα ονόματα των Μάκη Χριστοδουλόπουλου, Θέμη Αδαμαντίδη, Νότη Μαυρουδή, Πέτρου Ίμβριου, Έφης Θώδη, Μάκη Καλτσίδη, Θάνου Σταυρίδη, Κατερίνας Στανίση, Αλέκου Ζαζόπουλου, Κέλλυς Κελεκίδου, Θάνου Πετρέλη, Αγγελικής Ηλιάδη και Κώστα Καψάλη.

Οι καλλιτέχνες αυτοί πίστευαν ότι ήταν ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές τους καταβάλλονταν κανονικά στον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι εισφορές τους, όπως και οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις, δεν έφταναν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Αρκετοί τραγουδιστές έχουν ήδη κληθεί ως μάρτυρες για την υπόθεση, ενώ αναμένεται να κληθούν και οι υπόλοιποι.

Οι καλλιτέχνες καλούνται να καταθέσουν στην Οικονομική Αστυνομία σχετικά με την ασφάλισή τους στις επιχειρήσεις που είχε στήσει το κύκλωμα. Θα κληθούν να απαντήσουν αν είχαν γνωρίσει ποτέ τους εμφανιζόμενους ως εργοδότες τους και αν είχαν εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα που τους δήλωναν ως εργαζόμενους.

Ο τρόπος δράσης και η οικονομική ζημία του Δημοσίου

Η εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, είχε ως κύριο σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Τα μέλη της, που περιλάμβαναν επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωπους», είχαν αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο.

Το δίκτυο αυτό αποτελούνταν από 29 εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε διάφορους κλάδους, όπως η εστίαση, η νυχτερινή διασκέδαση, η διαφήμιση και η ένδυση. Μέσω αυτών των εταιρειών, φέρεται να διενεργούνταν οι παράνομες ενέργειες. Η συνολική ζημία που προκλήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Οι κατηγορίες και η απολογία των εμπλεκομένων

Σε βάρος των 11 συλληφθέντων κατηγορουμένων, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, κατά περίπτωση. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, όπου ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Ο Φίλιππος Καμπούρης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη νωρίτερα την Τετάρτη, δήλωσε ότι όλα είναι σκευωρία και επέμεινε στην αθωότητά του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis