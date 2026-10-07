Από Power Ranger σε «κλέφτη Spider-Man»: Η πορεία ενός κασκαντέρ από τις μάχες στις διαρρήξεις

Ο Yasutomo Ihara, ένας Ιάπωνας κασκαντέρ που ενσάρκωσε τον πράσινο Power Ranger σε σκηνές δράσης, βρέθηκε χρόνια αργότερα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Μετά το τέλος της καριέρας του λόγω τραυματισμού, οδηγήθηκε σε μια σειρά διαρρήξεων, χρησιμοποιώντας μάλιστα τις σωματικές ικανότητες που είχε αποκτήσει από την προηγούμενη δουλειά του. Η ασυνήθιστη αυτή πορεία τον οδήγησε από τα τηλεοπτικά πλατό στις φυλακές.

Ο κασκαντέρ πίσω από τη μάσκα του πράσινου Ranger

Για εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, η σειρά Power Rangers προσέφερε δράση, μάχες και δράμα. Ωστόσο, πολλοί δεν γνώριζαν ότι ένα μεγάλο μέρος των σκηνών μάχης προερχόταν από την ιαπωνική εκδοχή της σειράς, το Super Sentai. Αντίθετα, οι σκηνές χωρίς τις χαρακτηριστικές στολές και οι διάλογοι γυρίζονταν στην Καλιφόρνια.

Πίσω από τις μάσκες των Rangers κρύβονταν Ιάπωνες κασκαντέρ, οι οποίοι εκτελούσαν τα ακροβατικά και τις χορογραφημένες μάχες που ενσωματώνονταν στη δυτική παραγωγή. Ανάμεσά τους ήταν και ο Yasutomo Ihara, ο οποίος συνέβαλε στην κινηματογράφηση των σκηνών του πράσινου Power Ranger. Ο Ihara ήταν «suit actor» και κασκαντέρ, δηλαδή ένας performer που φορούσε τη στολή του χαρακτήρα και αναλάμβανε τις δύσκολες σκηνές δράσης.

Η δουλειά του απαιτούσε υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης, ακροβατικών και σωματικού ελέγχου. Οι δεξιότητες αυτές ήταν απαραίτητες για την εκτέλεση των απαιτητικών χορογραφιών και των επικίνδυνων ακροβατικών που χαρακτήριζαν τις μάχες των Power Rangers.

Το τέλος μιας καριέρας και οι οικονομικές δυσκολίες

Η καριέρα του Yasutomo Ihara ως κασκαντέρ έφτασε στο τέλος της το 2009, όταν υπέστη έναν τραυματισμό στο γόνατο. Ο τραυματισμός αυτός τον κατέστησε ανίκανο να συνεχίσει να εργάζεται ως stuntman, μια απαιτητική δουλειά που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις σωματικές του ικανότητες.

Χωρίς πλέον τη δυνατότητα να ασκεί το επάγγελμά του, ο Ihara αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Η απώλεια της εργασίας του και η αδυναμία εύρεσης άλλης απασχόλησης τον οδήγησαν σε ένα αδιέξοδο, το οποίο, όπως ο ίδιος αποκάλυψε αργότερα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις επόμενες πράξεις του.

Η στροφή στην παρανομία και οι διαρρήξεις

Αντιμέτωπος με την οικονομική πίεση, ο Yasutomo Ihara άρχισε να πραγματοποιεί διαρρήξεις στην Ιαπωνία. Το αξιοσημείωτο στην υπόθεση είναι ότι χρησιμοποίησε τις ίδιες σωματικές ικανότητες που είχε αποκτήσει μέσα από την εκπαίδευσή του ως κασκαντέρ για να εισβάλει στα σπίτια.

Μεταξύ του 2013 και του 2014, ο Ihara πραγματοποίησε μια σειρά διαρρήξεων στην επαρχία Σαϊτάμα. Τελικά συνελήφθη και παραδέχθηκε ότι είχε διαρρήξει τουλάχιστον 43 σπίτια. Η εκπαίδευσή του ως κασκαντέρ του επέτρεπε να σκαρφαλώνει με ευκολία σε τοίχους, στύλους και μπαλκόνια, φτάνοντας σε ορόφους από τους οποίους μπορούσε να εισέλθει στα σπίτια.

Το παρατσούκλι «κλέφτης Spider-Man» και τα κλοπιμαία

Λόγω της ικανότητάς του να σκαρφαλώνει και να εισέρχεται σε σπίτια με ασυνήθιστο τρόπο, τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης του απέδωσαν το παρατσούκλι «κλέφτης Spider-Man». Το παρατσούκλι αυτό υπογράμμιζε την ιδιαιτερότητα των μεθόδων του, οι οποίες παρέπεμπαν στις ακροβατικές ικανότητες του διάσημου υπερήρωα.

Τα κλοπιμαία από τις διαρρήξεις του υπολογίστηκαν σε περίπου 8,2 εκατομμύρια γιεν, ποσό που την εποχή εκείνη αντιστοιχούσε σε περίπου 46.000 ευρώ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οδηγήθηκε στις πράξεις αυτές λόγω της οικονομικής πίεσης που αντιμετώπιζε μετά το τέλος της καριέρας του ως κασκαντέρ.

Η σύλληψη, η ομολογία και η καταδίκη

Μετά τη σύλληψή του, ο Yasutomo Ihara ομολόγησε τις πράξεις του. Είχε αναφέρει επίσης ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα αποκτούσε από τις διαρρήξεις για να χρηματοδοτήσει μια σχολή υποκριτικής και να προσπαθήσει να επιστρέψει στον χώρο της ψυχαγωγίας, μια επιθυμία που δεν πραγματοποιήθηκε.

Το 2020, ο πρώην κασκαντέρ καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης, ολοκληρώνοντας έτσι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη διαδρομή. Από τις θεαματικές μάχες πίσω από τη μάσκα του πράσινου Power Ranger, βρέθηκε να εκμεταλλεύεται τις ίδιες σωματικές δεξιότητες για μια σειρά διαρρήξεων που τον οδήγησαν στη φυλακή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta