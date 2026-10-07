Η εταιρεία της Άννας Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα: Καταβλήθηκαν 250.000 ευρώ για πνευματικά δικαιώματα

Η εταιρεία D&A Live Concerts, που δημιούργησαν η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα, απάντησε στις καταγγελίες του Νίκου Καρβέλα σχετικά με οικονομικές εκκρεμότητες από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Η εταιρεία παραγωγής δημοσιοποίησε τη συμφωνία που είχε κάνει με την εταιρεία διαχείρισης δικαιωμάτων των τραγουδιών του γνωστού δημιουργού, δηλώνοντας ότι έχει καταβάλει προκαταβολή 250.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και πως δεν υφίσταται καμία οφειλή.

Η κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα κορυφώνεται, καθώς μετά τις ανακοινώσεις των δύο καλλιτεχνών για τη ρήξη στη σχέση τους, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας στο ΟΑΚΑ προχώρησε σε αυτή τη δημόσια τοποθέτηση, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της αλήθειας και την αποφυγή περαιτέρω εσφαλμένων εντυπώσεων.

Η απάντηση της D&A Live Concerts

Η D&A Live Concerts, ως παραγωγός της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της. Αυτό αφορά όλους τους συντελεστές και λοιπούς συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένου του κ. Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε οφειλή ή άλλη εκκρεμή αξίωση προς τον Νίκο Καρβέλα, τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί περί οικονομικών εκκρεμοτήτων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η συμφωνία με την AUTODIA

Η εταιρεία D&A Live Concerts απευθύνθηκε, όπως όφειλε, στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA. Ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει σε αυτόν τον Οργανισμό τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του.

Πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, η D&A Live Concerts προέβη στην εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας. Παράλληλα, πραγματοποίησε την εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών που προβλέπονται βάσει του δημοσιευμένου αμοιβολογίου της AUTODIA και των όρων της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης.

Η καταβολή των 250.000 ευρώ

Από τη σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ της D&A Live Concerts και της AUTODIA, αποκαλύπτεται ότι είχε κατατεθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου 2026 το ποσό των 250.000 ευρώ. Αυτό το ποσό καταβλήθηκε στην AUTODIA ως προκαταβολή για τα πνευματικά δικαιώματα.

Η εταιρεία αναμένει την οριστική εκκαθάριση, η οποία θα γίνει βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα καταβληθεί στον κ. Νίκο Καρβέλα, όπως συνηθίζεται, το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής Σύμβασής του με την AUTODIA.

Καμία άλλη συμφωνία ή οφειλή

Η D&A Live Concerts τονίζει ότι μεταξύ της εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία στο ΟΑΚΑ. Αυτό ισχύει και για καμία άλλη συναυλία ή παράσταση.

Σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Κάθε αντίθετος ισχυρισμός χαρακτηρίζεται ως ανακριβής, στερούμενος συμβατικού και νόμιμου ερείσματος, και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα.

Νομικές επιφυλάξεις

Η εταιρεία D&A Live Concerts δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Αυτό περιλαμβάνει την προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων αρχών και Δικαστηρίων.

Η επιφύλαξη αυτή θα ισχύσει σε περίπτωση που θα συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί εις βάρος της εταιρείας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis