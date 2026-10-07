Ιερά Οδός: Οδηγός έβγαλε τσεκούρι σε καβγά για την προτεραιότητα

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στην Ιερά Οδό, όταν μία διαφωνία για την προτεραιότητα στον δρόμο πήρε επικίνδυνη τροπή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε απειλές με τσεκούρι και πρόκληση φθορών σε αυτοκίνητο. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του ενός εκ των εμπλεκομένων από αστυνομικούς της ομάδας Ζ.

Η αρχή της διαφωνίας

Το συμβάν έλαβε χώρα στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Σπύρου Πάτση, σε ένα σημείο όπου η κυκλοφορία είναι συχνά αυξημένη. Εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο ήταν ένας 55χρονος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε ένα βαν, και ένας 49χρονος οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την αστυνομία, οι δύο άνδρες αρχικά διαπληκτίστηκαν έντονα. Η αιτία της λογομαχίας ήταν η διαφωνία τους σχετικά με το ποιος είχε την προτεραιότητα διέλευσης στον δρόμο, ένα συχνό αίτιο εντάσεων στην οδική κυκλοφορία.

Κλιμάκωση με χρήση τσεκουριού

Η αρχική διαφωνία, ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε απλές λεκτικές αντιπαραθέσεις. Η κατάσταση κλιμακώθηκε απότομα και επικίνδυνα, όταν ο 55χρονος οδηγός του βαν στράφηκε εναντίον του 49χρονου, κρατώντας στα χέρια του ένα τσεκούρι. Η απειλή με το συγκεκριμένο αντικείμενο προκάλεσε σοβαρή ανησυχία και φόβο.

Ο 55χρονος φέρεται να απείλησε τον 49χρονο με το τσεκούρι, μετατρέποντας τον αρχικό καβγά για την προτεραιότητα σε ένα περιστατικό με σοβαρές προεκτάσεις. Αυτή η ενέργεια σηματοδότησε την επικίνδυνη τροπή που πήρε η διαφωνία των δύο οδηγών.

Πρόκληση φθορών στο όχημα

Πέρα από τις απειλές, ο 55χρονος χρησιμοποίησε το τσεκούρι και για να προκαλέσει φθορές στο αυτοκίνητο του 49χρονου. Με το ίδιο αντικείμενο, προκάλεσε ζημιές στο όχημα του άλλου οδηγού, προσθέτοντας έτσι μία ακόμη σοβαρή πράξη στο ιστορικό του επεισοδίου.

Οι φθορές στο αυτοκίνητο του 49χρονου αποτελούν υλική ζημιά, η οποία προστίθεται στην απειλή κατά της σωματικής του ακεραιότητας. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ακραία αντίδραση του 55χρονου οδηγού κατά τη διάρκεια της διαφωνίας.

Άμεση επέμβαση της αστυνομίας

Στο σημείο του επεισοδίου, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Σπύρου Πάτση, παρενέβησαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας Ζ. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική για τον έλεγχο της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι αστυνομικοί ενήργησαν άμεσα μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν.

Οι δυνάμεις της τάξης προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου οδηγού του βαν, ο οποίος φέρεται να ήταν ο δράστης των απειλών και των φθορών. Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού για τις περαιτέρω ενέργειες και την εξέταση της υπόθεσης.

Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σε βάρος του 55χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, λόγω της χρήσης του τσεκουριού και της απειλητικής του στάσης απέναντι στον 49χρονο οδηγό.

Επιπλέον, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 55χρονου αφορά και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς η κατοχή και χρήση τσεκουριού με αυτόν τον τρόπο συνιστά παραβίαση των σχετικών διατάξεων. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών για την περαιτέρω διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki