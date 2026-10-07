Ο Κόβατς για τον Καρέτσα: «Αγωνίστηκε λίγο περισσότερο απ’ όσο είχαμε υπολογίσει, έχει ίωση»

Ο Νίκο Κόβατς, προπονητής της Ντόρτμουντ, τοποθετήθηκε σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Εθνική Ελλάδος. Οι δηλώσεις του έγιναν λίγα 24ωρα πριν από την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Βέρντερ Βρέμης, ενώ ο προπονητής των Βεστφαλών εξέφρασε τα «παράπονά» του για την αγωνιστική επιβάρυνση και την κατάσταση της υγείας του 19χρονου μεσοεπιθετικού.

Από την άλλη πλευρά, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε αίτημα από την Ντόρτμουντ για ειδική διαχείριση του Καρέτσα, τονίζοντας τη σταθερή επικοινωνία της Ομοσπονδίας με τους συλλόγους και την αμερόληπτη λήψη αποφάσεων.

Οι δηλώσεις του Νίκο Κόβατς για τον Καρέτσα

Ο Νίκο Κόβατς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον χρόνο που αγωνίστηκε με την Εθνική Ελλάδος. Ο προπονητής της Ντόρτμουντ δήλωσε ότι γνωρίζει τις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν από τους ομοσπονδιακούς προπονητές, οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν τους καλύτερους παίκτες.

Ωστόσο, ο Κόβατς επισήμανε ότι ο Κώστας αγωνίστηκε «λίγο περισσότερο απ’ όσο είχαμε υπολογίσει». Πρόσθεσε επίσης ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι ένας από εκείνους που ταλαιπωρούνται από ίωση, εκφράζοντας έτσι την ανησυχία του για την κατάσταση του παίκτη ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του.

Η απάντηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, έλαβε θέση σχετικά με τις δηλώσεις του Νίκο Κόβατς. Ο Γιοβάνοβιτς επιβεβαίωσε τα λεγόμενά του, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένα αίτημα από την Ντόρτμουντ για ειδική διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο ίδιος τόνισε ότι «λέγονται κάποιες υπερβολές» γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με τον Γιοβάνοβιτς, η Ομοσπονδία διατηρεί εβδομαδιαία επικοινωνία με όλους τους συλλόγους, τόσο όταν οι παίκτες αγωνίζονται στην Ευρώπη όσο και όταν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέσω αυτής της επικοινωνίας, η Ομοσπονδία ενημερώνεται για όλα τα θέματα που αφορούν τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας.

Επικοινωνία και αμερόληπτη αντιμετώπιση

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκαθάρισε ότι η πολιτική της Ομοσπονδίας και της Εθνικής ομάδας είναι ενιαία για όλους τους παίκτες. Όπως ανέφερε, «δεν είναι μόνο η Ντόρτμουντ. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη». Ο προπονητής χαρακτήρισε τη διάσταση που έχει πάρει το θέμα ως «χωρίς λόγο».

Επανέλαβε ότι «ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους», τονίζοντας την αμερόληπτη αντιμετώπιση των παικτών ανεξαρτήτως συλλόγου ή πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζονται.

Αποφάσεις χωρίς παρεμβάσεις

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν κατηγορηματικός ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την Εθνική ομάδα. Δήλωσε εμφατικά ότι, όσο βρίσκεται στη θέση του προπονητή, καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση για κάποιον ποδοσφαιριστή. Θεωρεί ότι κάτι τέτοιο «δεν θα είχε λογική να γίνει», καθώς η διάθεση των παικτών και οι αποφάσεις της τεχνικής ηγεσίας υπερβαίνουν τέτοιες καταστάσεις.

«Κανείς δεν μπορεί να παρέμβει στις αποφάσεις μου», υπογράμμισε ο Γιοβάνοβιτς, προσθέτοντας ότι «εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Είναι απόλυτα φυσιολογικό». Τόνισε επίσης ότι οι αποφάσεις του βασίζονται στην εικόνα που έχει για κάθε ποδοσφαιριστή, είτε αγωνίζεται στην Ευρώπη είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta