Η ΕΙΝΑΠ ζητά την παύση των διώξεων σε εργαζομένους και γιατρούς του ΨΝΑ

Την άμεση παύση των διώξεων κατά των εργαζομένων και των γιατρών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΨΝΑ) ζητά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). Η Ένωση εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή της στο προεδρείο του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου, τονίζοντας την ανάγκη να σταματήσουν οι διαδικασίες.

Η αντίδραση της ΕΙΝΑΠ έρχεται μετά την κλήση μελών του σωματείου και γιατρών του ΨΝΑ ως υπόπτων και κατηγορουμένων στο πλαίσιο Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Η εν λόγω διαδικασία κινήθηκε με αφορμή τα γεγονότα της πυρκαγιάς στο Ποικίλο Όρος, η οποία εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου 2026, με την κατηγορία ότι οι εργαζόμενοι «επιτέθηκαν» στον υπουργό Υγείας.

Η αντίδραση της ΕΙΝΑΠ και η Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την κίνηση της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η διαδικασία αυτή έχει οδηγήσει στην κλήση εργαζομένων και γιατρών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν ως ύποπτοι και κατηγορούμενοι.

Η ΕΔΕ σχετίζεται με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ποικίλο Όρος στις 31 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αφορά «επίθεση» κατά του υπουργού Υγείας, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ΕΙΝΑΠ.

Ποιοι καλούνται στο πλαίσιο της ΕΔΕ

Μεταξύ των προσώπων που έχουν κληθεί να καταθέσουν στο πλαίσιο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης περιλαμβάνεται σύσσωμο το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ. Παράλληλα, έχουν κληθεί και εκπρόσωποι των γιατρών του νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, τα ονόματα που αναφέρονται είναι: η Ε. Γκιτάκου, Πρόεδρος του σωματείου και Επικουρική Ψυχολόγος, η Ε. Τσομάκα, Γραμματέας και Ειδικευμένη Ψυχίατρος ΕΣΥ, ο Θ. Δημουλάς, Αντιπρόεδρος και Νοσηλευτής, ο Ν. Χαϊντάρ, Αναπληρωτής Γραμματέας και Ειδικευόμενος Ψυχίατρος, καθώς και ο Α. Πούλος, Ταμείας και Ειδικός Θεραπευτής. Επίσης, καλούνται η Τ. Λιβέρη, εφημερεύουσα επικουρική ψυχίατρος την ημέρα του συμβάντος και εκλεγμένη στην 5μελή Επιτροπή της ΕΙΝΑΠ ΨΝΑ, και ο Σ. Τσατσαρώνη, ειδικευόμενος ψυχίατρος.

Συνολικά, ανάμεσα στους διωκόμενους βρίσκονται ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι γιατροί. Τρεις από αυτούς είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στην πενταμελή επιτροπή της ΕΙΝΑΠ, γεγονός που αναδεικνύει την έκταση των διώξεων.

Η θέση της ΕΙΝΑΠ για τις κατηγορίες

Η ΕΙΝΑΠ χαρακτηρίζει την ενέργεια του υπουργού Υγείας ως απαράδεκτη. Σύμφωνα με την Ένωση, η ανάδειξη των σοβαρών ελλείψεων στην πυροπροστασία, η υποστελέχωση του νοσοκομείου και η διεκδίκηση ασφαλών συνθηκών εργασίας «βαφτίστηκαν» σκόπιμα ως «επίθεση» κατά του υπουργού.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, μαζί με το προσωπικό της βάρδιας, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην προστασία των ασθενών και του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Πολλοί από αυτούς προσήλθαν εθελοντικά στο νοσοκομείο, διακόπτοντας τις άδειες και τα ρεπό τους, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Προειδοποίηση για γενίκευση συνδικαλιστικών διώξεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί την απαρχή ενός νέου κύματος γενίκευσης των συνδικαλιστικών διώξεων. Αυτές οι διώξεις, όπως αναφέρεται, στρέφονται ενάντια στους υγειονομικούς σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και πίεσης.

Η Ένωση συμπληρώνει ότι επιχειρείται η φίμωση των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων. Η πολιτική ηγεσία, κατά την ΕΙΝΑΠ, προσπαθεί να αποκρύψει τα πραγματικά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υποδομές του συστήματος υγείας.

Κάλεσμα για άμεση παύση των διώξεων και επίλυση προβλημάτων

Η Ένωση καλεί το υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) να προχωρήσουν άμεσα στην παύση των διώξεων κατά των εργαζομένων και των γιατρών του ΨΝΑ. Παράλληλα, ζητά να εστιάσουν στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που απορρέουν από την υποστελέχωση των δομών υγείας και την εφαρμοζόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση.

Η ΕΙΝΑΠ ξεκαθαρίζει ότι η συνδικαλιστική δράση των υγειονομικών δεν πρόκειται να καμφθεί. Δηλώνει τη δημόσια στήριξή της στους διωκόμενους εργαζομένους και γιατρούς, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα δικαιώματά τους και για ένα καλύτερο σύστημα υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki