Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Training HUB παρουσιάζει την κοινωνική πρωτοβουλία «βλέπΩ διαφΟρετικά»

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Training HUB ανακοίνωσε την έναρξη της κοινωνικής πρωτοβουλίας με τίτλο «βλέπΩ διαφΟρετικά». Η δράση αυτή στοχεύει να γεφυρώσει τον κόσμο των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού με τις επιχειρήσεις της Δημιουργικής Βιομηχανίας. Μέσα από τηλεοπτικά σποτ, vidcasts, βιωματικά εργαστήρια και μια Ημέρα Διαλόγου και Δράσης, επιδιώκεται η ουσιαστική συμπερίληψη.

Ένας νέος δρόμος για τη συμπερίληψη

Η πρωτοβουλία «βλέπΩ διαφΟρετικά» ξεκινά με στόχο να φέρει κοντά δύο διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία πλευρά βρίσκονται τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερες δεξιότητες, μεγάλη αφοσίωση και μια μοναδική δημιουργικότητα. Από την άλλη, υπάρχουν οι επιχειρήσεις της Δημιουργικής Βιομηχανίας, οι οποίες αναζητούν συνεχώς νέες ιδέες και καινοτόμους τρόπους σκέψης.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Training HUB, ως εμπνευστής αυτής της δράσης, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου αυτές οι δύο πλευρές θα συναντηθούν και θα συνεργαστούν. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην αναγνώριση και αξιοποίηση των ταλέντων των ατόμων με αυτισμό στον δημιουργικό κλάδο.

Τα ιδιαίτερα ταλέντα και τα εμπόδια στην αγορά εργασίας

Πολλά άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είναι κάτοχοι εξαιρετικών ταλέντων, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν με μεγάλη επιτυχία στις απαιτήσεις της Δημιουργικής Βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών των ταλέντων συγκαταλέγονται η πρωτότυπη σκέψη, η υψηλή προσοχή στη λεπτομέρεια και η ικανότητα να προσεγγίζουν τα πράγματα από εναλλακτικές οπτικές γωνίες. Αυτές οι δεξιότητες είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για έναν κλάδο που βασίζεται στην καινοτομία και την πρωτοτυπία.

Παρά τις ξεχωριστές αυτές ικανότητες, τα άτομα αυτά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Τα εμπόδια αυτά οφείλονται κυρίως σε στερεότυπα που επικρατούν, καθώς και στην έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες και τις δεξιότητες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Η πρωτοβουλία «βλέπΩ διαφΟρετικά» έρχεται να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτά τα ζητήματα.

Μετατρέποντας την πρόθεση σε ουσιαστική πράξη

Το πρόγραμμα «βλέπΩ διαφΟρετικά» έχει ως βασικό στόχο να αλλάξει τα υπάρχοντα δεδομένα και να προωθήσει την ουσιαστική συμπερίληψη. Για να επιτευχθεί αυτό, η πρωτοβουλία φέρνει σε επαφή διάφορους φορείς και ομάδες. Συγκεκριμένα, συνδέει επιχειρήσεις του δημιουργικού κλάδου, επαγγελματίες του χώρου, εκπαιδευτικούς φορείς και την επιστημονική κοινότητα.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η πρωτοβουλία επιδιώκει να μετατρέψει την απλή πρόθεση για συμπερίληψη σε μια απτή και ουσιαστική πράξη. Η συνένωση αυτών των δυνάμεων αναμένεται να δημιουργήσει ένα πιο ανοιχτό και δεκτικό περιβάλλον για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές τους και ενισχύοντας την παρουσία τους στη Δημιουργική Βιομηχανία.

Οι δράσεις του προγράμματος για το 2026

Το πρόγραμμα για το έτος 2026 έχει σχεδιαστεί με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, περιλαμβάνοντας τέσσερις αλληλένδετες δράσεις. Αυτές οι δράσεις αποτελούν τους βασικούς πυλώνες μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί η κοινωνική πρωτοβουλία «βλέπΩ διαφΟρετικά». Αν και οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες των τεσσάρων δράσεων δεν αναφέρονται, η δομή τους υποδηλώνει μια συστηματική προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, περιλαμβάνονται τηλεοπτικά σποτ και vidcasts, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μέσα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Επιπλέον, προβλέπονται βιωματικά εργαστήρια, τα οποία προσφέρουν πρακτική εμπειρία και αλληλεπίδραση. Τέλος, μια Ημέρα Διαλόγου και Δράσης θα συγκεντρώσει τους εμπλεκόμενους φορείς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και των επιχειρήσεων του δημιουργικού κλάδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta