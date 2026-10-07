Νέοι μάρτυρες στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Καταθέτει και η κόρη των «γιατρών»

Νέα πρόσωπα προστίθενται στην ανακριτική έρευνα που διεξάγεται για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι αρχές προχωρούν στην εξέταση κρίσιμων λεπτομερειών, οι οποίες αφορούν τις ιατρικές πράξεις που είχαν προηγηθεί του περιστατικού.

Στο πλαίσιο αυτής της διευρυμένης έρευνας, αναμένεται η κατάθεση τριών νέων μαρτύρων, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή έχει προγραμματιστεί να καταθέσει και η κόρη του ζευγαριού των προφυλακισμένων «γιατρών». Η μαρτυρία της κόρης φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα γεγονότα που εξετάζονται.

Οι νέοι μάρτυρες στην ανακριτική έρευνα

Στο μικροσκόπιο της ανακριτικής διαδικασίας μπαίνουν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν τη δική τους μαρτυρία σχετικά με τις συνθήκες και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα. Η παρουσία και η κατάθεσή τους κρίνεται σημαντική για την αποσαφήνιση των πρώτων στιγμών μετά το περιστατικό και την παροχή βοήθειας.

Επίσης, μία αναισθησιολόγος έχει κληθεί να καταθέσει ενώπιον των αρχών. Η συγκεκριμένη γιατρός εργαζόταν στο «ιατρείο» της οδού Καρνεάδου έως το έτος 2023. Η μαρτυρία της αναμένεται να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις εσωτερικές λειτουργίες και τις πρακτικές που ακολουθούνταν στον συγκεκριμένο χώρο κατά την περίοδο της εργασίας της.

Το «ιατρείο» της Καρνεάδου και οι ιατρικές πρακτικές

Η μαρτυρία της αναισθησιολόγου συνδέεται άμεσα με την έρευνα σχετικά με το εάν η 56χρονη γιατρός χορηγούσε καταστολή, ευρέως γνωστή ως «μέθη», σε ασθενείς κατά τη διάρκεια διαφόρων ιατρικών πράξεων. Αυτό αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της ανακριτικής διαδικασίας, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να κατανοήσουν πλήρως τις μεθόδους που εφαρμόζονταν.

Οι ανακριτικές αρχές καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες θεραπείες. Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι πρακτικές που ακολουθούνταν συστηματικά στο εν λόγω ιατρείο, καθώς και να αξιολογηθεί η νομιμότητα και η ασφάλεια αυτών των διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η κατάθεση της κόρης των προφυλακισμένων «γιατρών»

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ερχόμενη Παρασκευή είναι μια κρίσιμη ημερομηνία για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς αναμένεται η κατάθεση της κόρης του ζευγαριού των προφυλακισμένων «γιατρών». Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Η κόρη φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που την καθιστά αυτόπτη μάρτυρα των όσων συνέβησαν στον χώρο του ιατρείου. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν το πρόσωπο που κάλεσε το ΕΚΑΒ, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση.

Το αίτημα για την εξέτασή της ως μάρτυρα υποβλήθηκε από τον προφυλακισμένο πατέρα της. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στη δική της εκδοχή των γεγονότων από την πλευρά της υπεράσπισης, καθώς και την ανάγκη να ακουστεί η μαρτυρία της στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Η αναφορά στην πλασμαφαίρεση

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, προέκυψε και μία αναφορά στην πλασμαφαίρεση, μια ιατρική διαδικασία. Αυτή η πληροφορία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πηγές, προκύπτει από διαδικτυακή συνομιλία μεταξύ νοσηλευτριών που εργάζονταν στο εν λόγω ιατρείο.

Η αναφορά αυτή προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο παζλ των ιατρικών πράξεων και θεραπειών που φέρεται να πραγματοποιούνταν στον χώρο. Αναμένεται να εξεταστεί επισταμένως από τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να συμβάλει στην πλήρη κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας του «ιατρείου» και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki