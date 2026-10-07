Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι από τη δίκη για τα Τέμπη

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα σήμερα στο συνεδριακό κέντρο της Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωγία των Τεμπών. Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, λίγο μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του. Χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση του ΕΚΑΒ και η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πόλης.

Το επεισόδιο και η άμεση κινητοποίηση

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας ενός εκ των θυμάτων της σιδηροδρομικής σύγκρουσης, βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου στη Λάρισα όταν ένιωσε μια μικρή αδιαθεσία. Το λιποθυμικό επεισόδιο που ακολούθησε οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των παρευρισκομένων και την κλήση του ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον κ. Ρούτσι. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με φορείο στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση. Η στιγμή της κινητοποίησης έχει καταγραφεί και σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται η παρουσία του ασθενοφόρου και η διαδικασία μεταφοράς του.

Η κατάθεση του πατέρα του Ντένις Ρούτσι

Το επεισόδιο υγείας συνέβη λίγο μετά την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα φορτισμένης κατάθεσης από τον Πάνο Ρούτσι. Ο ίδιος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου αποφασισμένος να περιγράψει τον αγώνα που δίνει εδώ και χρόνια για να λάβει απαντήσεις σχετικά με τον θάνατο του γιου του, Ντένις.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Ρούτσι μίλησε για τις προσπάθειες της οικογένειας να μάθει τι ακριβώς συνέβη και εξέφρασε το αίτημά του για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Μεταξύ άλλων, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Θα παλέψω μέχρι την τελευταία αναπνοή μου».

Αιχμές κατά του εφέτη ανακριτή

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Πάνος Ρούτσι στράφηκε και κατά του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, αμφισβητώντας χειρισμούς που, όπως υποστήριξε, έγιναν κατά την έρευνα για την τραγωδία.

«Με ποιο δικαίωμα ο κ. Μπακαΐμης κατέστρεψε τα οστά; Με ποιο δικαίωμα κλείνει την υπόθεση; Με ποιο δικαίωμα φεύγει από το γραφείο του; Είμαστε εμείς για τα μπάζα, εμείς;», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αγωνία και την οργή των οικογενειών των θυμάτων. Ο πατέρας του Ντένις αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες των θυμάτων βιώνουν όσα ακολούθησαν την τραγωδία, υπογραμμίζοντας ότι για τους συγγενείς η υπόθεση παραμένει μια ανοιχτή πληγή. «Πρέπει να λογοδοτήσουν, να πουν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Είναι μια πληγή που αιμορραγεί κάθε μέρα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας», ανέφερε.

Το ζήτημα των εκταφών και προηγούμενα αιτήματα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πάνος Ρούτσι και στο ζήτημα των εκταφών, το οποίο ο ίδιος έχει θέσει επανειλημμένα στο επίκεντρο του αγώνα του. Ζητά να πραγματοποιηθούν οι εκταφές με διαδικασίες που, όπως υποστηρίζει, θα διασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια και θα επιτρέψουν στις οικογένειες να γνωρίζουν με βεβαιότητα τι συνέβη στους ανθρώπους τους.

«Θέλω να μάθω αν μέσα στο φέρετρο είναι μόνο το παιδί μου. Γι’ αυτό θέλουμε τις εκταφές με σωστό τρόπο. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια», είπε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του. Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και περαιτέρω εξετάσεις έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις δικαστικές αρχές και τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση των Τεμπών. Είχε γίνει δεκτό το 2025 το αίτημά του για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Διακοπή της δίκης και κατάσταση υγείας

Λίγο αργότερα, η ένταση της διαδικασίας και η συναισθηματική φόρτιση είχαν ως αποτέλεσμα την αδιαθεσία του Πάνου Ρούτσι. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες ζήτησαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο επειδή είχε «υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο».

Μετά από αυτό το συμβάν, το δικαστήριο διέκοψε τις εργασίες του για τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ενώ παραμένουν άγνωστα τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το λιποθυμικό επεισόδιο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Reader