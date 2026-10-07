Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρό βρέφος μόλις τριών μηνών

Βαθιά θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων ο αιφνίδιος θάνατος ενός βρέφους μόλις τριών μηνών, ο οποίος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η οικογένεια του μικρού παιδιού βυθίστηκε σε ανείπωτο πένθος, όταν οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το μωρό τους δεν είχε τις αισθήσεις του. Παρά την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα», ο θάνατός του διαπιστώθηκε, αφήνοντας πίσω του ερωτήματα για τα αίτια.

Η τραγική ανακάλυψη και η άμεση κινητοποίηση

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι γονείς του μόλις τριών μηνών βρέφους αντιλήφθηκαν με τρόμο, κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, ότι το μωρό τους δεν ανέπνεε και δεν είχε τις αισθήσεις του. Η ανακάλυψη αυτή βύθισε τους γονείς σε κατάσταση πανικού, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν άμεσα τις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ζητώντας βοήθεια.

Η ανταπόκριση των αρμόδιων αρχών ήταν ακαριαία. Σε ελάχιστα λεπτά από την κλήση, μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο όπου βρισκόταν η οικογένεια. Η μονάδα στελεχωνόταν από έναν έμπειρο γιατρό και διασώστες, οι οποίοι, χωρίς να χάσουν καθόλου χρόνο, ξεκίνησαν αμέσως τις προσπάθειες αναζωογόνησης του βρέφους, εφαρμόζοντας Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επί τόπου.

Οι επίπονες προσπάθειες αναζωογόνησης και η διακομιδή

Οι διασώστες και ο γιατρός της κινητής μονάδας κατέβαλαν υπεράνθρωπες και επίμονες προσπάθειες για να επαναφέρουν το βρέφος στη ζωή. Ωστόσο, παρά την άμεση και εντατική παρέμβασή τους στο σημείο, το μωράκι δεν κατάφερε να ανακτήσει σημάδια ζωής. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και απαιτούσε περαιτέρω εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του βρέφους στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων. Εκεί, οι εφημερεύοντες γιατροί ανέλαβαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες αναζωογόνησης, με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να αντιστρέψουν την κατάσταση και να σώσουν τη ζωή του μικρού παιδιού.

Η οριστική διαπίστωση του θανάτου

Παρά τις επίμονες και εξαντλητικές προσπάθειες των ιατρών του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα», οι οποίες διήρκεσαν για αρκετή ώρα και έγιναν με κάθε δυνατό μέσο, δυστυχώς, δεν υπήρξε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Οι γιατροί διαπίστωσαν τελικά τον θάνατο του μόλις τριών μηνών βρέφους, βυθίζοντας την οικογένεια σε ανείπωτη οδύνη και βαθύ πένθος.

Η αιφνίδια απώλεια του βρέφους έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη όχι μόνο στην άμεσα πληγείσα οικογένεια, αλλά και σε όσους ενημερώθηκαν για το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στα Ιωάννινα, αφήνοντας ένα βαρύ κλίμα στην τοπική κοινότητα.

Διενέργεια έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας

Για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, η αστυνομία έχει ξεκινήσει τη διενέργεια σχετικής έρευνας για το περιστατικό, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης είναι κρίσιμα, καθώς αναμένεται να προσδιορίσουν την ακριβή αιτία θανάτου του βρέφους και να συμβάλουν στην πλήρη κατανόηση των συνθηκών της τραγωδίας, απαντώντας στα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis