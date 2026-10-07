Από τον μεγάλο έρωτα και τον γάμο τους, μέχρι τη μακρόχρονη καλλιτεχνική τους συνεργασία με πλήθος επιτυχιών, η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας βρίσκονται πλέον σε μια πρωτοφανή σύγκρουση. Η διαμάχη, που αρχίζει να θυμίζει «Κράμερ εναντίον Κράμερ», έχει οδηγήσει σε οριστική ρήξη, με τον νέο δίσκο της τραγουδίστριας να βρίσκεται στον «πάγο» και τις δηλώσεις των δύο πλευρών να φέρνουν στο προσκήνιο την πιθανότητα νομικών διαστάσεων.

Η έναρξη της διαμάχης και ο νέος δίσκος

Η υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ φαίνεται να αποτέλεσε την αρχή αυτής της μεγάλης κόντρας μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα. Η τραγουδίστρια ετοίμαζε τη μεγάλη της επιστροφή μέσα από μια νέα δισκογραφική δουλειά, η οποία θα συνέπιπτε με την έναρξη των εμφανίσεών της σε ένα πλήρως ανακαινισμένο νυχτερινό κέντρο, υποσχόμενο μια νέα εμπειρία θεάματος.

Ο συνθέτης και στιχουργός είχε γράψει νέα τραγούδια ειδικά για την Άννα Βίσση, τα οποία θα παρουσιάζονταν μέσω αυτής της νέας δισκογραφικής δουλειάς. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά φαίνεται να έχουν ανατραπεί, καθώς ο Νίκος Καρβέλας εξέδωσε δελτίο Τύπου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν σχετικά με την απουσία του από τη συναυλία. Οι δηλώσεις και οι αλληλοκατηγορίες των τελευταίων ημερών έχουν πλέον επιβεβαιώσει την οριστική ρήξη.

Κομμένες οι γέφυρες για εξωδικαστική λύση

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο newsit.gr, ξεκαθάρισε ότι πλέον δεν υπάρχει καμία εξωδικαστική γέφυρα για συνεννόηση. Όπως ανέφερε, η απάντηση της Άννας Βίσση αποτελεί «μια κατάθεση ψυχής, που περιγράφει με το δικό της μοναδικό ύφος και με ακρίβεια τα δυστοπικά γεγονότα που προηγήθηκαν της συναυλίας».

Στην παρέμβασή του το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο κ. Δημητρακόπουλος διευκρίνισε ότι, παρότι αρχική του πρόθεση ήταν το ζήτημα να διευθετηθεί εξωδικαστικά, οι εντολές που έλαβε από την Άννα Βίσση και το ζεύγος Κούστα, μετά την παρέμβαση του Νίκου Καρβέλα, είναι ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για συζητήσεις.

Το νομικό πλαίσιο των πνευματικών δικαιωμάτων

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται πλέον και το καλλιτεχνικό παρελθόν των δύο, καθώς τίθεται το ερώτημα για το τι θα συμβεί με τα πάνω από 400 τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας για την Άννα Βίσση και τα οποία ερμηνεύει στις εμφανίσεις της. Ο κ. Δημητρακόπουλος εξήγησε το νομικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με τον νόμο 21/21, ο οποίος προστατεύει τα πνευματικά, αλλά και τα συγγενικά δικαιώματα, ο δημιουργός, εν προκειμένω ο συνθέτης και ο στιχουργός, κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα πάνω στα τραγούδια. Η Άννα Βίσση, ως ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια, έχει συγγενικά δικαιώματα, αλλά όχι την πνευματική ιδιοκτησία των έργων.

Η δυνατότητα απαγόρευσης ερμηνείας

Με βάση τον νόμο και τη νομολογία του Άρειου Πάγου, ο Νίκος Καρβέλας έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να χρησιμοποιεί και να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Αυτό, όπως τόνισε ο κ. Δημητρακόπουλος, αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στον συνθέτη και στον στιχουργό λόγω της πνευματικής τους ιδιοκτησίας.

Εάν ο κ. Καρβέλας αποφασίσει να προχωρήσει σε μια τέτοια απαγόρευση, η Άννα Βίσση δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί συναυλίες με τα δικά του τραγούδια. Η απόφαση αυτή, αν και νόμιμη, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές.

Οικονομικές συνέπειες για αμφότερες τις πλευρές

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υπογράμμισε ότι, σε περίπτωση που ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών του, το κόστος θα είναι σημαντικό και για τις δύο πλευρές. Δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα μόνο η Άννα Βίσση, αλλά και ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας.

Ειδικότερα, ενώ η Άννα Βίσση δεν θα μπορεί να κάνει συναυλίες με τα τραγούδια του, ο κ. Καρβέλας δεν θα λαμβάνει πνευματικά δικαιώματα και τα ποσοστά που έπαιρνε μέχρι πρότινος από τα κέρδη των συναυλιών. Ως εκ τούτου, οι απώλειες θα είναι τουλάχιστον οικονομικές και για τους δύο καλλιτέχνες, ανεξάρτητα από το ποιος έχει τη νομική υπεροχή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis