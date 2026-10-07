Σύλληψη 17χρονου για άγρια ληστεία εις βάρος εγκύου στη Νίκαια

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν οι αρχές, κατηγορούμενου για άγρια ληστεία σε βάρος 24χρονης εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας. Ο ανήλικος φέρεται να της επιτέθηκε με σωματική βία, χτυπώντας την στην κοιλιά, προκειμένου να της αρπάξει το πορτοφόλι. Το περιστατικό, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, 2ας Οκτωβρίου 2026, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για τον εντοπισμό του δράστη.

Η επίθεση στην πλατεία της Νίκαιας

Η ληστεία έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Οκτωβρίου 2026, σε πλατεία της Νίκαιας, με θύμα μια 24χρονη έγκυο γυναίκα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις αρχές, ο ανήλικος προσέγγισε τη νεαρή γυναίκα και της επιτέθηκε απροειδοποίητα. Η επίθεση αυτή είχε ως στόχο την αφαίρεση του πορτοφολιού της.

Ο δράστης, ασκώντας σωματική βία, φέρεται να της έδωσε μπουνιά στην κοιλιά, προκαλώντας σοκ και ανησυχία για την υγεία της εγκύου. Αμέσως μετά τη βίαιη πράξη, ο 17χρονος της άρπαξε το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε ένα χρηματικό ποσό, και τράπηκε σε φυγή από το σημείο του συμβάντος.

Άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) κινητοποιήθηκε άμεσα. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ενημερώθηκαν για τη ληστεία και ξεκίνησαν αμέσως τις ενέργειές τους. Συγκροτήθηκε ειδική ομάδα με σκοπό τον ταχύ εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Οι αρχές πραγματοποίησαν στοχευμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, βασιζόμενες στις πληροφορίες που είχαν συλλεχθεί. Η άμεση και συντονισμένη αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης και την ταχεία ανεύρεση του ανήλικου.

Εντοπισμός και σύλληψη στο Πέραμα

Οι εντατικές έρευνες των αστυνομικών απέδωσαν καρπούς λίγες ώρες μετά την άγρια ληστεία. Ο 17χρονος δράστης εντοπίστηκε στην περιοχή του Περάματος. Η σύλληψη του ανήλικου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, της 2ας Οκτωβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των αναζητήσεων που είχαν ξεκινήσει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος πρόκειται να οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μέρος της διαδικασίας που προβλέπεται για τέτοιου είδους αδικήματα που διαπράττονται από ανηλίκους.

Προφίλ και νομικές συνέπειες

Ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για την άγρια ληστεία εις βάρος της εγκύου, είναι Ρομά. Αυτή η πληροφορία δόθηκε στο πλαίσιο των ανακοινώσεων σχετικά με την ταυτότητα του δράστη από τις αρχές. Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και άμεση αντίδραση σε περιστατικά βίας και εγκληματικότητας που πλήττουν την κοινωνία.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις πτυχές του περιστατικού, ενώ ο δράστης αναμένεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του ενώπιον της δικαιοσύνης. Η άμεση σύλληψη του ανήλικου δράστη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την απονομή δικαιοσύνης στην υπόθεση της 24χρονης εγκύου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, News.gr