Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε στον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και τους υπόλοιπους συγκατηγορούμενους, στο πλαίσιο υπόθεσης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Οι οκτώ κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος, αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που αφορούν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης. Η συνολική ζημία που φέρεται να προκάλεσε το κύκλωμα υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των λοιπών κατηγορουμένων, για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.

Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, ύψους άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και για συνέργεια στην απάτη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης η κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα, ενώ για τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος.

Η πορεία στην Ευελπίδων και οι δηλώσεις

Οι οκτώ κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, οδηγήθηκαν αρχικά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Ευελπίδων. Μεταξύ αυτών ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους οι αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης, ο Φίλιππος Καμπούρης αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Ευελπίδων.

Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενος από αστυνομικούς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «αθώος». Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο για «σκευωρία» σε βάρος του, αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται από τις αρχές.

Το κύκλωμα και η εκτιμώμενη ζημιά

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το πολυπλόκαμο κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει περίπου 25 εταιρείες από το 2021 και μετά. Για τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων, χρησιμοποιήθηκαν πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα κατέδειξε ότι αυτά τα πρόσωπα δεν είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, λειτουργώντας ως βιτρίνες για την εγκληματική οργάνωση. Η δράση της οργάνωσης φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στον e-ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επόμενες ενέργειες και οι μάρτυρες

Έπειτα από την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Εκεί αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για τις βαριές κατηγορίες που τους βαρύνουν, πριν κληθούν να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, περισσότεροι από 10 γνωστοί τραγουδιστές, από τον χώρο του λαϊκού και του παραδοσιακού τραγουδιού, αναμένεται να κληθούν στην Οικονομική Αστυνομία. Οι καλλιτέχνες θα εξεταστούν ως μάρτυρες, προκειμένου να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και να δώσουν καταθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του κυκλώματος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki