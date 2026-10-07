«Λουκέτο» σε 11 γήπεδα στο Παγγαίο Καβάλας μετά τον θάνατο 16χρονου ποδοσφαιριστή

Ο δήμος Παγγαίου στην Καβάλα προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων, λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο του 16χρονου Γκιάνα Ασλάν, γνωστού και ως Άνι, στη Θάσο. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απόρροια του δυστυχήματος, το οποίο έθεσε στο επίκεντρο την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας και τη διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Άμεσος επανέλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων

Η απόφαση για την ανάκληση των αδειών φέρει την υπογραφή του αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Χρήστου Μποσμπότη. Κύριος στόχος είναι ο άμεσος επανέλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η πιστή τήρηση των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων.

Επιπλέον, θα ελεγχθούν τα αυστηρά περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας που επιβάλλει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αποστάσεις του αγωνιστικού χώρου από τοιχία και άλλα σταθερά, επικίνδυνα σημεία.

Ποια γήπεδα επηρεάζονται και οι επόμενες ενέργειες

Οι προσωρινές άδειες λειτουργίας των γηπέδων, οι οποίες είχαν εκδοθεί μόλις το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου στον μεγαλύτερο δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αναστέλλονται προσωρινά. Η αναστολή θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων προσαρμογών στις εγκαταστάσεις.

Τα γήπεδα που επηρεάζονται από αυτή την απόφαση βρίσκονται στις περιοχές του Αγίου Ανδρέα, του Ακροβουνίου, των Αμισιανών, του Ελαιοχωρίου, των Ελευθερών, του Κοκκινοχώματος, της Μέλισσας, της Νέας Περάμου, της Νικήσιανης, του Παλαιοχωρίου, καθώς και το γήπεδο της ΕΠΣ Καβάλας στα Αμισιανά. Σε περίπτωση που καταγραφούν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, η δυνατότητα τέλεσης αγώνων και προπονήσεων θα πρέπει να εγκρίνεται ρητά από την ΕΠΟ. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στις αστυνομικές αρχές και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ).

Το τραγικό δυστύχημα στη Θάσο

Η δραστική αυτή κίνηση του δήμου αποτελεί απόρροια του δυστυχήματος που συνέβη στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Κατά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου, ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός των γραμμών του γηπέδου.

Ο νεαρός προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχίο της κερκίδας. Παρά την άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και τη νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ο Γκιάνα Ασλάν υπέκυψε στα τραύματά του δύο ημέρες αργότερα. Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία και τον αθλητικό κόσμο.

Διερεύνηση των συνθηκών και αντιδράσεις

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται ήδη από το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου και την Εισαγγελία Καβάλας. Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται η διαδικασία αδειοδότησης του συγκεκριμένου γηπέδου και η επάρκεια των μέτρων ασφαλείας, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν πληρούνταν οι απαραίτητες προδιαγραφές.

Παράλληλα, η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Μαθητές της Καβάλας πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας, ζητώντας σύγχρονους και ασφαλείς αθλητικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: zougla.gr