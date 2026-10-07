46χρονος απέσπασε πάνω από 175.000 ευρώ από 84χρονη εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση

Δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, απάτη με υπολογιστή και πλαστογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 46χρονου, ο οποίος φέρεται να απέσπασε συνολικά πάνω από 175.000 ευρώ από μία 84χρονη γυναίκα. Ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη, αφαιρώντας μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, οι οποίοι διερεύνησαν τις ενέργειες του δράστη.

Η αφαίρεση χρημάτων και κοσμημάτων από το σπίτι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, τον Οκτώβριο του 2024, ο 46χρονος κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στα κλειδιά του σπιτιού της 84χρονης παθούσας. Από το εσωτερικό της οικίας, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ σε μετρητά.

Επιπλέον, ο δράστης πήρε κοσμήματα και χρυσαφικά, η αξία των οποίων υπολογίζεται περίπου στις 100.000 ευρώ. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίστηκε εις βάρος του.

Η απάτη με τραπεζικές καταθέσεις και πλαστογραφία

Στη συνέχεια, ο 46χρονος φέρεται να προχώρησε στην έκδοση τηλεφωνικής σύνδεσης, χρησιμοποιώντας το όνομα της 84χρονης γυναίκας. Παράλληλα, συνεργοί του μετέβησαν σε υποκατάστημα τράπεζας στον Πειραιά.

Εκεί, χρησιμοποιώντας ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας, κατάφεραν να αφαιρέσουν συνολικά 63.902,50 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της παθούσας. Η αφαίρεση του ποσού έγινε τόσο μέσω αναλήψεων όσο και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).

Με πληροφορίες από: news.gr