Επίθεση σε 13χρονη στη Θεσσαλονίκη: Ομάδα ανηλίκων την παρέσυρε, της επιτέθηκε και την κατέγραφε

Μια 13χρονη κοπέλα κατήγγειλε πως δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα ανηλίκων, αποτελούμενη από επτά κορίτσια και ένα αγόρι, σε αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της 18ης Σεπτεμβρίου 2026, με την Αστυνομία να έχει ήδη ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους ανηλίκους.

Οι συνθήκες της επίθεσης και το κίνητρο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η αφορμή για την επίθεση φαίνεται να ήταν προσωπικές διαφορές που είχε η 13χρονη με μία από τις ανήλικες που συμμετείχαν στο περιστατικό. Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι μία εκ των ανηλίκων φέρεται να οδήγησε την 13χρονη σε συγκεκριμένο χώρο εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εκεί, την περίμεναν οι υπόλοιποι έφηβοι. Η ομάδα επιτέθηκε στην 13χρονη, προκαλώντας της σωματικές βλάβες. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες κατέγραφαν τις πράξεις τους με κινητό τηλέφωνο, ενώ το αγόρι που ήταν μέλος της ομάδας φέρεται να εμπόδισε την 13χρονη να αποχωρήσει από τον χώρο, απειλώντας την μάλιστα για τη ζωή της.

Ταυτοποίηση των ανηλίκων και οι κατηγορίες

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων - Μενεμένης προχώρησαν στην ταυτοποίηση συνολικά οκτώ ανηλίκων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Πέντε από αυτούς είναι ηλικίας 13 ετών, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι από 12 έως 16 ετών. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Επιπλέον, οι κατηγορίες αφορούν παράνομη βία, απειλή, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, λόγω της καταγραφής της επίθεσης με κινητό τηλέφωνο.

Συλλήψεις και η πορεία της υπόθεσης

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, δύο από τους εμπλεκόμενους ανηλίκους συνελήφθησαν το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες και την εξέλιξη της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: news.gr