Η Ελλάδα συνδέει την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα με την ευρωπαϊκή προοπτική του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε χθες έμμεση προειδοποίηση προς το Λονδίνο, συνδέοντας ευθέως το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα με την ευρωπαϊκή προοπτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κίνηση αυτή εισάγει μία νέα διάσταση στην ελληνική προσέγγιση για τη διεκδίκηση των μαρμάρων.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο που οι Βρετανοί φέρονται να εξετάζουν την επιστροφή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την περιπέτεια του Brexit.

Η νέα διάσταση στην ελληνική διεκδίκηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρατηρώντας το ενδιαφέρον των Βρετανών για επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφάσισε να προσδώσει μία νέα διάσταση στην πάγια ελληνική θέση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Μέχρι πρότινος, το θέμα αντιμετωπιζόταν κυρίως ως διμερές ζήτημα μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Πλέον, η ελληνική πλευρά το αναδεικνύει σε ευρωπαϊκό θέμα, υπογραμμίζοντας ότι η στάση του Λονδίνου στο ζήτημα των Γλυπτών μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ευρύτερη σχέση του με την Ευρώπη.

Η έμμεση προειδοποίηση για βέτο

Στο πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης, ο Έλληνας πρωθυπουργός απηύθυνε χθες μία έμμεση, αλλά σαφή, προειδοποίηση προς το Λονδίνο. Η προειδοποίηση αυτή υποδηλώνει ότι η Ελλάδα ενδέχεται να μην διευκολύνει την επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πιο απλά λόγια, η ελληνική πλευρά άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ασκήσει βέτο στην ενδεχόμενη επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ, εάν δεν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών.

Η ποιοτική αναβάθμιση της διεκδίκησης

Παρόλο που η αναφορά σε βέτο αποτελεί μία «μεγάλη κουβέντα», η ίδια η ύπαρξη ενός τέτοιου υπαινιγμού σηματοδοτεί μία ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής διεκδίκησης. Η Ελλάδα δείχνει αποφασιστικότητα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα για την επίτευξη του στόχου της.

Απομένει να φανεί στην πράξη εάν αυτή η απειλή είναι εφικτή και εάν η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να την υλοποιήσει, αλλά η δήλωση αυτή προσδίδει νέο βάρος στο αίτημα για την επιστροφή των μαρμάρων.

Το σκεπτικό «επιστροφή για την επιστροφή»

Η φιλοσοφία πίσω από αυτή τη νέα στρατηγική συνοψίζεται στο σύνθημα «επιστροφή για την επιστροφή». Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα ζητά την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, ως αντάλλαγμα για την διευκόλυνση της επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για μία σαφή σύνδεση δύο σημαντικών ζητημάτων, με την ελληνική πλευρά να επιδιώκει να αξιοποιήσει το ενδιαφέρον του Λονδίνου για την ευρωπαϊκή του πορεία.

Το βρετανικό ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ελληνική κίνηση έρχεται σε μία στιγμή που οι Βρετανοί αξιολογούν σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την «περιπέτεια» του Brexit, φαίνεται να υπάρχει μία τάση επαναπροσέγγισης με τις Βρυξέλλες.

Αυτή η συγκυρία δίνει στην Ελλάδα ένα νέο διαπραγματευτικό χαρτί, καθώς η στάση των κρατών-μελών της ΕΕ θα είναι κρίσιμη για οποιαδήποτε μελλοντική ευρωπαϊκή πορεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με πληροφορίες από: Topontiki