Αλκέτ Ριζάι: Ανεπιβεβαίωτη η διαφυγή σε Αλβανία ή Κόσοβο

Ο Αλκέτ Ριζάι, βαρυποινίτης, παραμένει εξαφανισμένος από τις 14 Σεπτεμβρίου, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που του είχε χορηγηθεί. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν από την πρώτη στιγμή ότι έχει διαφύγει είτε στην Αλβανία είτε στο Κόσοβο. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις επαφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής με τις αρμόδιες αρχές.

Το επεισόδιο στην Ανάβυσσο

Μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή του, ο Ριζάι είχε εμπλακεί σε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς, το οποίο έλαβε χώρα έξω από ένα beach bar στην Ανάβυσσο. Ο βαρυποινίτης είχε μεταβεί στο σημείο με το αυτοκίνητό του, συνοδευόμενος από άτομα της παρέας του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ριζάι φέρεται να είχε ανεβάσει τη μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, γεγονός που οδήγησε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να βγει έξω και να του κάνει παρατήρηση. Ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ τους, η οποία οξύνθηκε γρήγορα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με πολλούς θαμώνες και εργαζόμενους να βγαίνουν έξω για να παρακολουθήσουν το επεισόδιο. Σε εκείνο το σημείο, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πυροβόλησε, πιθανότατα στον αέρα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ελαφρά δύο περαστικοί.

Η εμπλοκή του φύλακα

Για την υπόθεση του επεισοδίου στην Ανάβυσσο, έχει συλληφθεί ένας 27χρονος Αφγανός, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας στο συγκεκριμένο beach bar. Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι αποπειράθηκε, κάνοντας χρήση πυροβόλου όπλου, να τραυματίσει θανάσιμα άλλο άτομο κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Μαρτυρία για την απόδραση με φάρο

Παράλληλα με την έρευνα για την εξαφάνιση του Αλκέτ Ριζάι, αναδείχθηκε μια μαρτυρία πολίτη σχετικά με τον τρόπο διαφυγής του Αλβανού βαρυποινίτη. Η μαρτυρία αυτή ανέφερε ότι ο Ριζάι χρησιμοποίησε αστυνομικό φάρο και μεγάφωνο κατά την απόδρασή του.

Σύμφωνα με τον οδηγό που κατέθεσε, ενώ κινούνταν στους δρόμους από όπου πέρασε ο Ριζάι μετά το επεισόδιο στην Ανάβυσσο, είδε να ενεργοποιείται σε αυτοκίνητο πίσω του ένας φάρος παρόμοιος με αυτούς που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία σε συμβατικά οχήματα. Επιπλέον, ο πολίτης φέρεται να άκουσε κάποιον από τους επιβάτες του οχήματος να του μιλάει από μεγάφωνο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη μαρτυρία διατυπώνεται με επιφυλάξεις. Ο πολίτης φέρεται να δήλωσε ότι «μάλλον» είδε το όχημα και ότι «μάλλον» αυτό είχε φάρο, υποδηλώνοντας αβεβαιότητα στην κατάθεσή του.

Η διάψευση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία, εξετάζοντας τη μαρτυρία περί χρήσης αστυνομικού φάρου και μεγαφώνου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σενάριο αυτό δεν ευσταθεί. Λίγο μετά την κατάθεση της μαρτυρίας, το αυτοκίνητο στο οποίο φέρεται να επέβαινε ο Ριζάι εντοπίστηκε από τις αρχές.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε ούτε φάρο ούτε ηχητική εγκατάσταση. Επιπλέον, από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, δεν προκύπτει ότι ο Αλκέτ Ριζάι φορούσε οποιαδήποτε στολή όταν έφυγε από το σημείο του επεισοδίου στην Ανάβυσσο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis