Ο Τζέιλεν Φιντς για το Περιστέρι: «Πολύ καλά δομημένη η ομάδα μας»

Ο Τζέιλεν Φιντς, ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Περιστερίου, παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta μετά την επικράτηση της ομάδας του επί της Μπάμπεργκ. Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στα στοιχεία που, κατά τη γνώμη του, οδήγησαν στο θετικό αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας την ενότητα και την ψυχραιμία των παικτών. Η δήλωσή του έρχεται σε μια περίοδο όπου το Περιστέρι δείχνει θετικά δείγματα γραφής, παρά τις σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του.

Η νίκη επί της Μπάμπεργκ και η ψυχραιμία του Περιστερίου

Στην αναμέτρηση με την Μπάμπεργκ, το Περιστέρι κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική νίκη, αν και η γερμανική ομάδα έδειξε αξιοσημείωτη αντίδραση. Συγκεκριμένα, η Μπάμπεργκ επέστρεψε από μια διαφορά 22 πόντων, δημιουργώντας μια δύσκολη κατάσταση για την ελληνική ομάδα.

Παρόλα αυτά, το Περιστέρι επέδειξε χαρακτήρα και ψυχραιμία, καταφέρνοντας να ελέγξει την κατάσταση στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Ο Τζέιλεν Φιντς τόνισε πως «το σημαντικό ήταν να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και ήρεμοι και να εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας. Να μείνουμε ενωμένοι ως ομάδα. Έκαναν, φυσικά, ένα μεγάλο σερί, αλλά εμείς μείναμε μαζί και νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο που μας βοήθησε να κερδίσουμε».

Ο πολύτιμος Τζέιλεν Φιντς και η συμβολή του

Ο Τζέιλεν Φιντς αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης με την Μπάμπεργκ, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ομάδα του Περιστερίου. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την έκβαση του αγώνα, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη της νίκης.

Ο Αμερικανός γκαρντ, μιλώντας στο Gazzetta, επανέλαβε τη σημασία της συνοχής και της συνεργασίας εντός του παρκέ. Η δήλωσή του αναδεικνύει την πίστη του στη δύναμη του συνόλου, ένα στοιχείο που, όπως υποστήριξε, ήταν κλειδί για την επικράτηση της ομάδας του.

Η νέα δομή της ομάδας και οι πρώτες εντυπώσεις

Το Περιστέρι παρουσιάζεται φέτος ως μια νέα ομάδα, καθώς έχει αλλάξει ένα μεγάλο μέρος του κορμού του ρόστερ σε σχέση με την περσινή σεζόν. Οι επιλογές των παικτών έγιναν από τον Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος διάλεξε τους αθλητές που ήθελε για να στελεχώσουν το φετινό σύνολο.

Τα πρώτα δείγματα από τα δύο επίσημα ματς της ομάδας είναι κάτι παραπάνω από θετικά. Ο Τζέιλεν Φιντς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη σύνθεση της ομάδας, δηλώνοντας: «Μου αρέσει η ομάδα μας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά δομημένη. Παίζουμε καλά μαζί και ο ένας παίρνει ενέργεια από τον άλλον. Πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα».

Επόμενος σταθμός ο Ηρακλής: Προετοιμασία και προσδοκίες

Ο Τζέιλεν Φιντς αναφέρθηκε και στην επερχόμενη αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Ηρακλή. Ο Αμερικανός γκαρντ δήλωσε πως έχει ακούσει ότι ο Ηρακλής είναι μια καλή ομάδα και ότι έχει μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ομάδα δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην απαραίτητη ανάλυση μέσω βίντεο για τον αντίπαλο. «Πιθανότατα θα δούμε αρκετό βίντεο τις επόμενες ημέρες, προετοιμαζόμενοι για το παιχνίδι. Οπότε θα έχουμε καλύτερη εικόνα τότε», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την προσήλωση στην προετοιμασία.

Η ατμόσφαιρα στο «Ανδρέας Παπανδρέου»

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπάμπεργκ, η ατμόσφαιρα στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου» ήταν ιδιαίτερα θερμή. Οι φίλαθλοι του Περιστερίου έδωσαν δυναμικό παρών, πλημμυρίζοντας το γήπεδο με τις φωνές τους.

Η υποστήριξη των οπαδών ήταν αδιάκοπη, καθώς φώναζαν και ενθάρρυναν την ομάδα μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα, δημιουργώντας ένα έντονο κλίμα που συνέβαλε στην ώθηση των παικτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta