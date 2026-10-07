Συναγερμός στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό βομβών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Οι εργασίες κατασκευής της έκτης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να παγώσουν, καθώς εντοπίστηκε στον πυθμένα του τεράστιος όγκος βομβών. Πρόκειται για πολεμικό υλικό που χρονολογείται από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε σε άμεση διακοπή των εργασιών και έχει προκαλέσει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Η ανακάλυψη στον πυθμένα

Κατά τη διάρκεια των εργασιών διαμόρφωσης του πυθμένα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι μηχανικοί που επέβλεπαν το έργο προχώρησαν σε έλεγχο του βυθού. Αυτός ο έλεγχος αποκάλυψε την ύπαρξη εκατοντάδων βομβών, καθώς και άλλου πολεμικού υλικού.

Ο τεράστιος όγκος των ευρημάτων, τα οποία προέρχονται από την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν τέτοιος που κατέστησε απαραίτητη την άμεση αναστολή όλων των εργασιών που βρίσκονταν σε εξέλιξη για την κατασκευή της έκτης προβλήτας.

Διακοπή εργασιών στην έκτη προβλήτα

Οι εργασίες κατασκευής της έκτης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι οποίες βρίσκονταν σε εξέλιξη, διακόπηκαν άμεσα. Η απόφαση αυτή ελήφθη μόλις διαπιστώθηκε η παρουσία του πολεμικού υλικού στον πυθμένα.

Η διακοπή κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του προσωπικού και να εξεταστεί η κατάσταση του βυθού με την απαιτούμενη προσοχή. Το εύρος του προβλήματος, με τον εντοπισμό εκατοντάδων βομβών, απαιτεί ειδικούς χειρισμούς.

Πολεμικό υλικό από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Το πολεμικό υλικό που εντοπίστηκε στον πυθμένα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης χρονολογείται από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την ιστορική διάσταση της ανακάλυψης, καθώς και την πιθανή επικινδυνότητα των ευρημάτων λόγω της παλαιότητάς τους.

Ο τεράστιος όγκος βομβών και άλλου πολεμικού υλικού που βρέθηκε απαιτεί την άμεση κινητοποίηση εξειδικευμένων μονάδων. Η παρουσία τέτοιου υλικού σε έναν ενεργό λιμένα εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.

Αίτημα για κρατική βοήθεια και επιχείρηση απομάκρυνσης

Μετά τον εντοπισμό των βομβών και του πολεμικού υλικού, έχει ήδη ζητηθεί η βοήθεια της πολιτείας. Η συνδρομή των κρατικών αρχών κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στόχος είναι να εξεταστεί η επικινδυνότητα του πολεμικού υλικού από ειδικούς και στη συνέχεια να ξεκινήσει μια οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσής του από τον πυθμένα του λιμανιού. Η επιχείρηση αυτή αναμένεται να είναι σύνθετη λόγω του μεγάλου αριθμού των ευρημάτων.

Ο ρόλος των μηχανικών και ο έλεγχος του βυθού

Οι μηχανικοί που εργάζονταν στο έργο της έκτης προβλήτας ήταν αυτοί που εντόπισαν το πολεμικό υλικό κατά τη διάρκεια των ελέγχων του βυθού. Η προσοχή τους και η τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας οδήγησαν στην αποκάλυψη του κινδύνου.

Ο έλεγχος του βυθού αποτελεί μια κρίσιμη φάση σε τέτοιου είδους κατασκευαστικά έργα, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό πολεμικών συγκρούσεων. Η ανακάλυψη αυτή επιβεβαιώνει την ανάγκη για ενδελεχείς ελέγχους πριν από την έναρξη οποιασδήποτε υποβρύχιας δραστηριότητας.

Με πληροφορίες από: Reader