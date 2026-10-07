Σεισμός 4,1 ρίχτερ ανοιχτά της Κάσου

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου. Η δόνηση καταγράφηκε στις 02:43, με επίκεντρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, σε απόσταση περίπου 387 χιλιομέτρων από την Αθήνα. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών χαρακτήρισε τη σεισμική δόνηση «ασθενή», ενώ το εστιακό της βάθος προσδιορίστηκε στα 14,5 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση και το μέγεθός της

Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο σεισμός αυτός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή, ανοιχτά του νησιού της Κάσου, προκαλώντας την άμεση καταγραφή του από τα σεισμογραφικά όργανα. Το μέγεθος των 4,1 Ρίχτερ αποτελεί μια σημαντική παράμετρο για την εκτίμηση της έντασης του φαινομένου.

Η καταγραφή της δόνησης πραγματοποιήθηκε με ακρίβεια από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον αρμόδιο φορέα για την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο παρείχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του σεισμού, επιβεβαιώνοντας την εκδήλωση του φαινομένου στην ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων.

Το επίκεντρο και η γεωγραφική του θέση

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε με ακρίβεια στον θαλάσσιο χώρο, 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Η θέση αυτή προσδιορίζει την ακριβή γεωγραφική περιοχή από την οποία προήλθε η σεισμική ενέργεια. Η Κάσος, ένα νησί των Δωδεκανήσων, βρίσκεται στο επίκεντρο των ανακοινώσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη σεισμική δραστηριότητα, καθώς η δόνηση εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση από τις ακτές της.

Επιπλέον, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρείχε και την πληροφορία σχετικά με την απόσταση του επίκεντρου από την πρωτεύουσα της χώρας. Συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 387 χιλιομέτρων από την Αθήνα, δίνοντας μια πληρέστερη εικόνα της γεωγραφικής της κατανομής σε σχέση με το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η χρονική στιγμή και το εστιακό βάθος

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε με ακρίβεια στις 02:43, κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Αυτή η χρονική στιγμή αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, προσδιορίζοντας το πότε ακριβώς εκδηλώθηκε το φαινόμενο. Η καταγραφή της ώρας είναι κρίσιμη για την επιστημονική ανάλυση και την παρακολούθηση της σεισμικής ακολουθίας.

Παράλληλα με το μέγεθος και το επίκεντρο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προσδιόρισε και το εστιακό βάθος του σεισμού. Αυτό υπολογίστηκε στα 14,5 χιλιόμετρα. Το εστιακό βάθος είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αισθητότητα ενός σεισμού στην επιφάνεια, καθώς και την πιθανή του επίδραση στις γύρω περιοχές. Στην προκειμένη περίπτωση, το βάθος των 14,5 χιλιομέτρων δίνει μια εικόνα της υποθαλάσσιας προέλευσης της δόνησης.

Ο χαρακτηρισμός από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μετά την ανάλυση όλων των δεδομένων που συνέλεξε από τα σεισμογραφικά του δίκτυα, προχώρησε στον επίσημο χαρακτηρισμό της σεισμικής δόνησης. Συγκεκριμένα, ο σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ χαρακτηρίστηκε ως «ασθενής». Αυτός ο χαρακτηρισμός δίνεται από τους ειδικούς επιστήμονες του Ινστιτούτου, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, το εστιακό βάθος και την απόσταση από κατοικημένες περιοχές.

Η ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρέχει την επίσημη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με το συμβάν, διασφαλίζοντας την ακριβή ενημέρωση του κοινού για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Κάσου. Η ταχύτητα και η ακρίβεια στην παροχή αυτών των στοιχείων είναι καθοριστικής σημασίας για την ενημέρωση και την ψυχραιμία των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki