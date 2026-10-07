Νέα, σημαντικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή, φέρνοντας στο προσκήνιο λεπτομέρειες για τις ιατρικές πρακτικές που ακολουθούνταν. Συγκεκριμένα, η γραμματέας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου αποκάλυψε ότι η γιατρός Ιωάννα Γάκα χορηγούσε ενίοτε μέθη σε ασθενείς κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Αυτές οι αποκαλύψεις, οι οποίες αναφέρουν ότι η πρακτική αυτή είχε εφαρμοστεί σε τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις ασθενείς τον τελευταίο χρόνο, έχουν προκαλέσει σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση και στις προσωπικές σχέσεις των εμπλεκομένων. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το χρηματοκιβώτιο που ανήκε στον τραγουδιστή βρέθηκε άδειο.

Αποκαλύψεις για τη χορήγηση μέθης

Η γραμματέας που εργάζεται στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου προέβη σε σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με τις ιατρικές πρακτικές που ακολουθούσε η γιατρός Ιωάννα Γάκα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η γιατρός χορηγούσε περιστασιακά μέθη σε ασθενείς που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση, μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Η γραμματέας διευκρίνισε περαιτέρω ότι η χρήση μέθης από την Ιωάννα Γάκα δεν ήταν μια συχνή πρακτική, ωστόσο είχε συμβεί στο παρελθόν. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της, βασιζόμενη σε όσα είχε πιάσει ακουστικά και μόνο, χωρίς να τα έχει δει άμεσα, εκτιμά ότι αυτή η πρακτική είχε εφαρμοστεί σε περίπου τρεις με τέσσερις ασθενείς κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Αυτή η πληροφορία προσθέτει ένα νέο επίπεδο στην έρευνα των Αρχών.

Ιατρική πρακτική και κίνδυνοι

Αναφορικά με την ιατρική πτυχή του θέματος, η χορήγηση μέθης κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης δεν αποτελεί απαγορευμένη πρακτική σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ωστόσο, χαρακτηρίζεται ως μια ασυνήθιστη επιλογή για την εν λόγω διαδικασία, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως η υπόταση, στους ασθενείς.

Στην κατάθεσή της προς τις αρχές, η γιατρός Ιωάννα Γάκα υποστήριξε με έμφαση ότι οι διαδικασίες πλασμαφαίρεσης που διενεργούσε γίνονταν πάντοτε με απόλυτη ασφάλεια. Προς επίρρωση των ισχυρισμών της, ανέφερε ότι είχε υποβληθεί η ίδια προσωπικά σε αυτή τη διαδικασία, ενώ είχε πραγματοποιήσει πλασμαφαίρεση και στην κόρη της, γεγονός που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη της στην μέθοδο.

Ρήξη στις σχέσεις του ζεύγους

Οι νέες, συγκλονιστικές αποκαλύψεις που έχουν έρθει στο φως φέρεται να έχουν προκαλέσει σοβαρή και ανεπανόρθωτη ρήξη στις σχέσεις της γιατρού Ιωάννας Γάκα με τον σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο. Το περιβάλλον του 58χρονου γιατρού διαρρέει πως οι σχέσεις τους έχουν πλέον διαρραγεί πλήρως, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση.

Η πλευρά του Ηλία Θεοδωρόπουλου φέρεται να υποστηρίζει με σαφήνεια ότι, μετά τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την ενδελεχή έρευνα των Αρχών, ο ίδιος διατηρεί πλέον σαφείς αποστάσεις από τη σύζυγό του. Η στάση αυτή αφορά τόσο την ίδια όσο και όλα όσα φέρεται να έχουν καταγραφεί σχετικά με τη χορήγηση μέθης κατά τις ιατρικές διαδικασίες.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί επίσημα και αδιαμφισβήτητα η χορήγηση μέθης σε ασθενείς, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να προβεί σε δημόσια τοποθέτηση. Με αυτή τη δήλωση, θα εκφράσει την πλήρη αποστασιοποίηση και την κατηγορηματική αντίθεσή του προς τις συγκεκριμένες ιατρικές πρακτικές που έχουν τεθεί υπό διερεύνηση.

Το άδειο χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή

Στο πλαίσιο των ευρύτερων ερευνών που διεξάγονται για την υπόθεση, προέκυψε και ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο. Το χρηματοκιβώτιο που ανήκε στον τραγουδιστή βρέθηκε «απολύτως άδειο», γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον ερωτηματικό στην υπόθεση.

Η διαδικασία του ανοίγματος του χρηματοκιβωτίου πραγματοποιήθηκε επίσημα στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, παρουσία των αρμόδιων αρχών, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki