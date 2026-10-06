Ο Ηρακλής ξεκίνησε με νίκη στο Europe Cup, επικρατώντας της ΜΖΤ Σκοπίων

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις ο Ηρακλής, καθώς κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό διπλό στην έδρα της ΜΖΤ Σκοπίων. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με 64-59 στην πρεμιέρα του Europe Cup, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της στη διοργάνωση. Η νίκη αυτή δίνει ώθηση στον «Γηραιό» για τη συνέχεια των αγώνων του.

Το ιδανικό ξεκίνημα του Ηρακλή στην Ευρώπη

Ο Ηρακλής πραγματοποίησε ένα ιδανικό ξεκίνημα στο Europe Cup, εξασφαλίζοντας τη νίκη στην πρώτη του αναμέτρηση εκτός έδρας. Η ομάδα του Λούκιτς κατάφερε να επιβληθεί της ΜΖΤ Σκοπίων με 64-59, παίρνοντας το «διπλό» και θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα των Σκοπιανών, με τον Ηρακλή να δείχνει χαρακτήρα και αγωνιστική συνέπεια.

Το αποτέλεσμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο «Γηραιός» ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη με θετικό πρόσημο. Η επικράτηση επί της ΜΖΤ Σκοπίων, μιας ομάδας με έδρα, δίνει αυτοπεποίθηση στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο για τις επόμενες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στο Europe Cup.

Ο πρωταγωνιστής Τζέιλεν Λεκιού

Κορυφαίος παίκτης για τον Ηρακλή στην αναμέτρηση αναδείχθηκε ο Τζέιλεν Λεκιού, ο οποίος είχε μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο Λεκιού σημείωσε 18 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίθεση της ομάδας του. Η στατιστική του περιελάμβανε 8/10 βολές και 5/8 δίποντα, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο Τζέιλεν Λεκιού είχε και σημαντική παρουσία σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Κατέγραψε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ στους συμπαίκτες του, ενώ παράλληλα έκλεψε 3 μπάλες και πραγματοποίησε 1 μπλοκ. Παρότι υπέπεσε σε 5 λάθη, η συνολική του συνεισφορά σε 31 λεπτά συμμετοχής ήταν καθοριστική για τη νίκη του Ηρακλή.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Τάντιτς της ΜΖΤ να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι. Ωστόσο, ο Σιλάς απάντησε άμεσα με δύο δίποντα, δίνοντας στον Ηρακλή το πρώτο προβάδισμα με 4-2 στο 07:42. Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν δυναμικά, πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σκορ 12-2 από το 04:54, με τον Μαστρογιαννόπουλο να σκοράρει, μέχρι το 02:40, με τον Σλαφτσάκη να διευρύνει τη διαφορά. Έτσι, ο Ηρακλής έφτασε στο 19-10.

Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η ομάδα του Λούκιτς βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 26-21. Στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Μουράτος σκόραρε με βολή για τον Ηρακλή, με τον Στογιανόφσκι να απαντάει με τρίποντο για το 24-27 στο 08:26. Οι Ντιαρά και Μέλβιν πέτυχαν δίποντα για το 30-36, αλλά η ΜΖΤ αντέδρασε με ένα σερί 7-0, παίρνοντας το προβάδισμα με 37-36. Ο Στάιλς με δύο βολές και ο Λεκιού με δίποντο έφεραν ξανά μπροστά τον Ηρακλή (40-37), ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 40-39.

Η πορεία στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Ηρακλής ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με ένα εντυπωσιακό σερί 7-0, το οποίο διήρκεσε από το 07:57, με τον Χάτσον να σκοράρει, μέχρι το 06:48, με τον Ντιαρά να ολοκληρώνει το σερί. Ο Τάντιντς της ΜΖΤ απάντησε με δίποντο στο 05:49, μειώνοντας σε 41-47. Λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, και συγκεκριμένα στα 00:11, ο Κράγινιτς με δίποντο μείωσε τη διαφορά στο καλάθι (51-53).

Ωστόσο, ο Λεκιού πέτυχε δύο κρίσιμες βολές, διαμορφώνοντας το 55-51, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, ο Λεκιού σημείωσε τους πρώτους τρεις πόντους, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στον Ηρακλή. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με τρία δίποντα, μειώνοντας σε 57-58 στο 02:22. Στα τελευταία λεπτά, οι Μέλβιν και Λεκιού σκόραραν, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τον Ηρακλή με το τελικό 64-59.

Με πληροφορίες από: Gazzetta