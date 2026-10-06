Μαζικές κινητοποιήσεις μαθητών στη Γαλλία: Συγκρούσεις και δακρυγόνα σε πολλές πόλεις

Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους της Γαλλίας την Τρίτη, στην πιο μαζική ημέρα κινητοποιήσεων που έχει καταγραφεί στο πλαίσιο ενός κύματος διαμαρτυρίας. Οι διαδηλώσεις αφορούν τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες, ενώ η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων σε διάφορες περιοχές.

Στην περιοχή του Παρισιού, ένας αστυνομικός κατηγορήθηκε για βιαιοπραγία, καθώς εκτόξευσε δακρυγόνο με ευθεία βολή, τραυματίζοντας σοβαρά στο πρόσωπο έναν μαθητή λυκείου. Παράλληλα, βίαια επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία σημειώθηκαν σε πόλεις όπως το Στρασβούργο, η Λυών και η Ρεν, με διαδηλωτές να ανάβουν φωτιές και να εκτοξεύουν αντικείμενα.

Η έναρξη των κινητοποιήσεων και τα αιτήματα

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού και έκτοτε έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Το κύμα διαμαρτυρίας αφορά κυρίως τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και τις γενικότερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στις σχολικές αίθουσες.

Η Τρίτη αναδείχθηκε ως η μαζικότερη ημέρα κινητοποιήσεων, με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στους δρόμους, αποκλείοντας την πρόσβαση σε λύκεια της Γαλλίας.

Περιστατικά βίας και η αντίδραση της αστυνομίας

Στην περιοχή του Παρισιού, ο εισαγγελέας του Ποντουάζ ανακοίνωσε ότι ένας αστυνομικός κατηγορήθηκε για βιαιοπραγία. Ο αστυνομικός εκτόξευσε ένα δακρυγόνο με ευθεία βολή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο ένας μαθητής λυκείου.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση και του απαγορεύτηκε να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με τη διευκρίνιση της εισαγγελίας της πόλης, η οποία βρίσκεται στα περίχωρα της γαλλικής πρωτεύουσας. Σε γενικότερο πλαίσιο, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια.

Ειρηνικές και βίαιες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Στη Μασσαλία και τη Νάντη, οι διαδηλώσεις διεξήχθησαν στο μεγαλύτερο μέρος τους σε ειρηνικό κλίμα. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Το κράτος έχει σκοτώσει την εθνική εκπαίδευση», εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για την κατάσταση της εκπαίδευσης. Στην Τουλούζη, γονείς συμμετείχαν στην κεφαλή μιας πορείας, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Ωστόσο, σε άλλες πόλεις, όπως το Στρασβούργο, τη Λυών και τη Ρεν, καταγράφηκαν βίαια επεισόδια κατά διαστήματα. Στις περιοχές αυτές, η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων, ενώ διαδηλωτές άναψαν φωτιές στους δρόμους και εκτόξευσαν αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνές έντασης.

Η φωνή των διαδηλωτών και η πρόκληση για την κυβέρνηση

Ο Ουγκό Βετζέλ, ο οποίος αποφοίτησε πρόσφατα από λύκειο του Στρασβούργου, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Υπάρχει ένα τόσο μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ελίτ και εμάς», εκφράζοντας το γενικότερο αίσθημα απογοήτευσης και απόστασης από την εξουσία.

Οι εκτεταμένες αυτές διαδηλώσεις θέτουν μια σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές οικονομικές πιέσεις και περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, με τις κινητοποιήσεις να προσθέτουν ένα επιπλέον βάρος στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki