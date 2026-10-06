Ο Γκουστάβο Σκάρπα «εκτόξευσε» τον Τολστόι και έκανε τους οπαδούς να διαβάζουν

Ο Γκουστάβο Σκάρπα, ο 32χρονος πρώην μέσος του Ολυμπιακού και νυν της Ατλέτικο Μινέιρο, γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία, όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και στον χώρο της λογοτεχνίας. Μια απλή βιβλιοκριτική του για τον Λέων Τολστόι ήταν αρκετή για να προκαλέσει ένα κύμα ενδιαφέροντος, εκτοξεύοντας τον Ρώσο συγγραφέα στην κορυφή των πωλήσεων στη Βραζιλία. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε μάλιστα τους οπαδούς της βραζιλιάνικης ομάδας στη δημιουργία της δικής τους λέσχης ανάγνωσης, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο μπορεί να ανοίξει απρόσμενους δρόμους προς τη λογοτεχνία.

Η απρόσμενη επιτυχία του Τολστόι

Ο Γκουστάβο Σκάρπα παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει την απήλαυση που είχε η βιβλιοκριτική του. Όπως δήλωσε, «μιλάμε για ρωσική λογοτεχνία. Δεν πίστευα ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να απευθυνθεί σε τόσο μεγάλο κοινό ή να ταιριάξει στα ενδιαφέροντα τόσο πολλών ανθρώπων». Ωστόσο, λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημοσίευση του βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, το έργο του Λέων Τολστόι, «Ο Θάνατος του Ιβάν Ίλιτς», βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων βιβλίων στο Amazon της Βραζιλίας.

Η επίδραση της κριτικής του Σκάρπα δεν περιορίστηκε μόνο στις πωλήσεις. Από τις 6 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά τη δημοσίευση του σχετικού βίντεο, οι αναζητήσεις στη Google για τον «Θάνατο του Ιβάν Ίλιτς» εκτοξεύθηκαν. Το βίντεο του ποδοσφαιριστή ξεπέρασε τις 725.000 προβολές, ενώ στις αρχές Οκτωβρίου οι σχετικές αναζητήσεις είχαν αυξηθεί κατά 70% σε σύγκριση με το σύνολο του 2025.

Από το γήπεδο στις σελίδες των βιβλίων

Η σχέση του Γκουστάβο Σκάρπα με τα βιβλία ξεκίνησε το 2018, όταν μια θεία του τού χάρισε τη βιογραφία του Στιβ Τζομπς. Αυτή ήταν η πρώτη σπίθα που άναψε το ενδιαφέρον του για την ανάγνωση. Η συνέχεια ήρθε μέσα από ένα ιδιότυπο στοίχημα που έκανε με τον Πέδρο Ζατένε, ο οποίος τότε ήταν μέλος του επιτελείου της Παλμέιρας, όπου αγωνιζόταν ο Σκάρπα.

Ο ποδοσφαιριστής θυμάται: «Έπαιζα εκεί και εκείνος διάβαζε πολύ. Μια μέρα μου είπε ότι κάθε φορά που θα ήμουν καθοριστικός σε ένα παιχνίδι, θα μου χάριζε ένα βιβλίο». Το πρώτο βιβλίο που κέρδισε από αυτό το στοίχημα ήταν «Η παράξενη υπόθεση του Δόκτορα Τζέκιλ και του κυρίου Χάιντ». Οι καλές του εμφανίσεις στο γήπεδο έφερναν νέα βιβλία στη συλλογή του, με αποτέλεσμα η ανάγνωση να καταλάβει σταδιακά όλο και μεγαλύτερο μέρος στη ζωή του.

Το κανάλι του «Σκάρπινια» και οι νέες αγάπες

Για τον Γκουστάβο Σκάρπα, η ζωή δεν περιορίζεται μόνο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Το 2021, δημιούργησε το δικό του κανάλι στο YouTube, με την ονομασία Canal do Scarpinha, με σκοπό να μοιράζεται τις διάφορες αγάπες και τα ενδιαφέροντά του. Εκτός από το ποδόσφαιρο, ο Σκάρπα ασχολείται με το σκέιτμπορντ, το σκάκι και την κιθάρα, ενώ πλέον έχει προσθέσει και τη λογοτεχνία στις δραστηριότητές του.

Όπως ο ίδιος δήλωσε, φέτος αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τις ντροπές του και σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να μιλήσει και για όσα διαβάζω, κάνοντας μικρές βιβλιοκριτικές. «Το λατρεύω. Μου αρέσει να ψάχνω βαθύτερα τις ιδέες που ανακαλύπτω μέσα στα βιβλία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ποδοσφαιριστής, δείχνοντας το πάθος του για την εξερεύνηση των εννοιών που βρίσκει στις σελίδες των βιβλίων.

Οι φίλοι της Ατλέτικο Μινέιρο διαβάζουν

Το πάθος του Γκουστάβο Σκάρπα για τη λογοτεχνία αποδείχθηκε ιδιαίτερα μεταδοτικό. Εμπνευσμένοι από τον παίκτη που φοράει τη φανέλα με το νούμερο «10» στην πλάτη της Ατλέτικο Μινέιρο, οι φίλοι της ομάδας άρχισαν και εκείνοι να στρέφονται στα βιβλία. Αυτή η πρωτοβουλία των οπαδών οδήγησε στη δημιουργία της δικής τους λέσχης ανάγνωσης, μετατρέποντας την αγάπη για το ποδόσφαιρο σε ένα κοινό ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία.

Η ιστορία του Σκάρπα αναδεικνύει πώς μια προσωπική αγάπη μπορεί να επηρεάσει ένα ευρύτερο κοινό, δημιουργώντας νέες συνήθειες και ανοίγοντας ορίζοντες σε τομείς που φαινομενικά απέχουν μεταξύ τους. Η λέσχη ανάγνωσης των οπαδών της Ατλέτικο Μινέιρο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της απρόσμενης σύνδεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta