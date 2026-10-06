Σκύλος πυροβολήθηκε στην Αρετή Ηλείας: Περιφέρεται αιμόφυρτος με διαλυμένο πρόσωπο

Σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου ερευνάται στην Ηλεία, όπου σκύλος φέρεται να πυροβολήθηκε στην περιοχή Αρετή του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Το τετράποδο εντοπίστηκε να περιφέρεται στην περιοχή με βαριά τραυματισμένο και αιμόφυρτο πρόσωπο, προκαλώντας σοκ σε όσους αντίκρισαν την εικόνα του. Οι αρμόδιες αρχές έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για την παροχή κτηνιατρικής φροντίδας και τον εντοπισμό του υπευθύνου για την αποτρόπαια πράξη.

Η τραγική κατάσταση του ζώου

Το περιστατικό απίστευτης βαναυσότητας σημειώθηκε στον οικισμό Αρετή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, στην Ηλεία. Ο σκύλος φέρει βαρύ τραύμα κοντά στο κεφάλι, με το πρόσωπό του να είναι βαριά τραυματισμένο, σχεδόν διαλυμένο και γεμάτο αίματα. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ζώο περιγράφεται ως ιδιαίτερα σοβαρή και τραγική, καταδεικνύοντας τη βιαιότητα της επίθεσης που δέχθηκε.

Το τετράποδο περιφέρεται αιμόφυρτο στην περιοχή, προκαλώντας σοκ και αποτροπιασμό σε όσους αντίκρισαν την εικόνα του. Οι εικόνες από την Αρετή χαρακτηρίστηκαν ως «γροθιά στο στομάχι», καθώς ένα ζώο βρίσκεται βαριά τραυματισμένο και μέσα στα αίματα. Εφόσον επιβεβαιωθεί ο πυροβολισμός, πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη κακοποίησης.

Η κινητοποίηση των αρχών

Πολίτης που αντιλήφθηκε το περιστατικό απευθύνθηκε άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενημερώνοντας για τη σοβαρή κατάσταση του ζώου. Παράλληλα, με πρωτοβουλία της Άντας Παναγιωτοπούλου, προέδρου της Φιλοζωικής Λεχαινών «Rea & Friends», κλήθηκε το 100 και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διερεύνηση του συμβάντος.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ενώ για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί και ο δήμαρχος Ανδραβίδας–Κυλλήνης, καθώς και ο πρόεδρος της κοινότητας. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κακοποίηση του ζώου, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναζήτηση κτηνιατρικής φροντίδας και υπευθύνου

Το άμεσο ζητούμενο, μετά τον εντοπισμό του τραυματισμένου σκύλου, είναι η παροχή της απαραίτητης κτηνιατρικής φροντίδας, καθώς η κατάστασή του είναι κρίσιμη και απαιτεί άμεση παρέμβαση. Έχουν ήδη κινηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου το ζώο να λάβει την απαιτούμενη ιατρική βοήθεια.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν θέσει ως προτεραιότητα τον εντοπισμό του υπευθύνου για την αποτρόπαια αυτή πράξη κακοποίησης. Η διερεύνηση αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες για τη βίαιη επίθεση.

Ανησυχία για δεύτερο σκύλο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι αγνοείται ένα ακόμη αδέσποτο σκυλάκι στην ίδια περιοχή. Το συγκεκριμένο ζώο συνήθιζε να βρίσκεται μαζί με τον τραυματισμένο σκύλο στην Αρετή, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Η αναζήτηση του δεύτερου τετράποδου βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι φιλοζωικές οργανώσεις και οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των ζώων στην περιοχή, μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό κακοποίησης που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis