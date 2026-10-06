Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για το mini countryman untamed edition στην Αθήνα

Η νέα έκδοση του MINI Countryman, η Untamed Edition, πραγματοποίησε την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στην έκθεση Auto Athina. Η ειδική αυτή έκδοση φέρνει μια νέα πρόταση στη γκάμα του μεγαλύτερου μοντέλου της MINI. Συνδυάζει αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία με εξοπλισμό που είναι κατάλληλος για υπαίθριες δραστηριότητες.

Ανάλογα με την έκδοση και την αγορά, η Untamed Edition περιλαμβάνει επίσης αλλαγές που ενισχύουν τις δυνατότητες του οχήματος εκτός δρόμου.

Ειδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Ένα από τα βασικά γνωρίσματα της Untamed Edition είναι η νέα εμπρός μάσκα, η οποία διαθέτει κάθετη γεωμετρία. Το περίγραμμά της, καθώς και οι προστατευτικές ποδιές τόσο εμπρός όσο και πίσω, τα ένθετα στα μαρσπιέ και τα εμβλήματα, έχουν φινίρισμα Dark Steel.

Στην κολόνα C του οχήματος υπάρχει ένα αποκλειστικό λογότυπο Untamed, το οποίο συνοδεύεται από μια γραφική απεικόνιση βουνού. Την ίδια στιγμή, ανάγλυφες μαύρες ματ προστατευτικές μεμβράνες έχουν τοποθετηθεί στους θόλους των τροχών, στα μαρσπιέ και στο καπό, ενισχύοντας την προστασία από φθορές που προκαλούνται από χαλίκια.

Την εξωτερική εικόνα του μοντέλου συμπληρώνουν οι αποκλειστικές ζάντες 19 ιντσών «Untamed Edition Spoke». Αυτές οι ζάντες διαθέτουν πέντε ακτίνες και φέρουν σχεδιαστικές αναφορές στις κλασικές χαλύβδινες ζάντες που χρησιμοποιούνται σε οχήματα εκτός δρόμου.

Χρωματικές επιλογές και φινιρίσματα

Η χρωματική παλέτα της Untamed Edition περιλαμβάνει μια σειρά από αποκλειστικές αποχρώσεις. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι Hideaway Grey, Nomad Blue και Frozen Nomad Blue. Η απόχρωση Frozen Nomad Blue ξεχωρίζει καθώς διαθέτει ματ φινίρισμα, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη υφή στο όχημα.

Επιπλέον των αποκλειστικών χρωμάτων, η παλέτα περιλαμβάνει και τις αποχρώσεις Nanuq White και Midnight Black. Για την οροφή του οχήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις αποχρώσεις Glazed White και Jet Black, προσφέροντας επιλογές για εξατομίκευση.

Βελτιώσεις για οδήγηση εκτός δρόμου

Οι αλλαγές στην ανάρτηση και στα ελαστικά του MINI Countryman Untamed Edition διαφοροποιούνται ανάλογα με την αγορά και το σύστημα κίνησης του οχήματος. Μια ανύψωση της ανάρτησης κατά 15 χιλιοστά προσφέρεται αποκλειστικά στις ηλεκτρικές εκδόσεις του μοντέλου. Αυτή η αλλαγή αυξάνει την απόσταση από το έδαφος έως και κατά 19 χιλιοστά, ανάλογα με τη διαμόρφωση, και συνοδεύεται από βελτιωμένες γωνίες προσέγγισης και ράμπας.

Τα ελαστικά Pirelli Scorpion All Terrain Plus αποτελούν επίσης μέρος της πρότασης της MINI για την Untamed Edition. Αυτά θα είναι διαθέσιμα χωρίς επιπλέον χρέωση για τα μοντέλα ALL4/SE ALL4, εφόσον συνδυάζονται με τις ζάντες 19 ιντσών. Στις αντίστοιχες διαμορφώσεις, τα συστήματα ABS, DSC και διεύθυνσης έχουν προσαρμοστεί ειδικά στη νέα ανάρτηση και στα ελαστικά παντός εδάφους.

Το σύστημα ALL4 ενισχύει την πρόσφυση στις τετρακίνητες εκδόσεις του μοντέλου. Επιπλέον, με την επιλογή ενός προαιρετικού κοτσαδόρου, η δυνατότητα ρυμούλκησης του οχήματος μπορεί να φτάσει έως και τα 2.000 κιλά, ανάλογα πάντα με την έκδοση.

Εσωτερικό και διαθεσιμότητα στην αγορά

Στην καμπίνα του MINI Countryman Untamed Edition, η σχεδίαση χαρακτηρίζεται από τη χρήση μπλε και γκρι τόνων, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Οι επιφάνειες είναι πλεκτές, ενώ λεπτομέρειες σε Dark Steel προσθέτουν μια σύγχρονη πινελιά. Τα καθίσματα φέρουν το λογότυπο Untamed, υπογραμμίζοντας τον ειδικό χαρακτήρα της έκδοσης.

Η παραγωγή της νέας έκδοσης έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2026. Η διαδικασία παραγωγής θα λάβει χώρα στο εργοστάσιο του BMW Group, το οποίο βρίσκεται στη Λειψία. Το λανσάρισμα του μοντέλου στην αγορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2027.

Ανάλογα με την αγορά, η Untamed Edition θα προσφέρεται σε διάφορες εκδόσεις. Συγκεκριμένα, θα είναι διαθέσιμη στα μοντέλα Countryman C, D και S ALL4, καθώς και στις ηλεκτρικές εκδόσεις Countryman E και SE ALL4.

Με πληροφορίες από: Gazzetta