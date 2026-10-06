Αντιπολεμικά συλλαλητήρια σε εξέλιξη στην Αθήνα για την επίσκεψη Ρούμπιο

Αντιπολεμικά συλλαλητήρια βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, με φοιτητικούς συλλόγους, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα να διαμαρτύρονται έντονα για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν από τις 7:00 το απόγευμα, με τους διαδηλωτές να έχουν προαναγγείλει και πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Παράλληλα, λόγω των κινητοποιήσεων και της παρουσίας του Αμερικανού αξιωματούχου, η Τροχαία έχει εφαρμόσει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και τα Προπύλαια

Οι αντιπολεμικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με μαζικές συγκεντρώσεις σε δύο κομβικά και ιστορικά σημεία του κέντρου της Αθήνας. Πλήθος κόσμου, αποτελούμενο από εκπροσώπους φοιτητικών συλλόγων, διάφορων σωματείων, συνδικάτων και πολιτικών κομμάτων, συγκεντρώθηκε τόσο στην πλατεία Συντάγματος όσο και στα Προπύλαια. Η προσέλευση των διαδηλωτών άρχισε να παρατηρείται συστηματικά από τις 7:00 το απόγευμα, με τους συγκεντρωμένους να εκφράζουν με συνθήματα και πανό την έντονη αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου Μάρκο Ρούμπιο.

Οι συμμετέχοντες στα συλλαλητήρια έχουν ως βασικό τους σκοπό την έκφραση διαμαρτυρίας ενάντια στην παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στη χώρα μας. Η ατμόσφαιρα στις περιοχές των συγκεντρώσεων ήταν έντονη, καθώς οι διαδηλωτές δήλωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, επιδιώκοντας να ακουστεί η φωνή τους ενάντια στην επίσκεψη.

Πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία

Μετά τις αρχικές συγκεντρώσεις στα Προπύλαια και το Σύνταγμα, οι οργανωτές των αντιπολεμικών συλλαλητηρίων έχουν προαναγγείξει την πραγματοποίηση πορείας. Ο τελικός προορισμός των διαδηλωτών είναι η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία βρίσκεται επί της κεντρικής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Σκοπός της πορείας είναι να φτάσουν οι διαδηλωτές έξω από την πρεσβεία, ώστε να εκφράσουν εκεί τα αιτήματά τους και την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ.

Η πορεία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του γενικότερου πλαισίου των αντιπολεμικών κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα. Η παρουσία του κόσμου στους κεντρικούς οδικούς άξονες αναμένεται να είναι αισθητή, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν στα συλλαλητήρια έχουν καλέσει σε μαζική συμμετοχή, επιδιώκοντας να στείλουν ένα σαφές μήνυμα.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας

Λόγω των εν εξελίξει κινητοποιήσεων και της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, η Διεύθυνση Τροχαίας Αθηνών έχει προχωρήσει στην εφαρμογή εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες που διασχίζουν το κέντρο της πρωτεύουσας. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν την κίνηση των οχημάτων γύρω από την πλατεία Συντάγματος, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας. Επιπλέον, κεντρικές λεωφόροι όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Αμαλίας βρίσκονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής των μέτρων. Οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, δύο από τους κύριους εμπορικούς και διοικητικούς δρόμους, έχουν επίσης επηρεαστεί. Η Τροχαία έχει διευκρινίσει ότι οι διακοπές και εκτροπές θα εφαρμοστούν και σε όποια άλλα οδικά σημεία κριθεί απαραίτητο, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και τις ανάγκες ασφαλείας.

Οι φορείς πίσω από τις αντιδράσεις

Στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται στην Αθήνα συμμετέχουν διάφοροι φορείς της κοινωνίας, οι οποίοι έχουν εκφράσει συλλογικά την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται πολυάριθμοι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί μαζικά, αναδεικνύοντας τις θέσεις τους ενάντια σε πολεμικές πολιτικές.

Παράλληλα, στην κινητοποίηση λαμβάνουν μέρος διάφορα σωματεία και συνδικάτα, εκπροσωπώντας εργαζόμενους από διαφορετικούς κλάδους, οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους στις διαμαρτυρίες. Επίσης, πολιτικά κόμματα έχουν καλέσει τα μέλη και τους υποστηρικτές τους να λάβουν μέρος στα συλλαλητήρια, ενισχύοντας την παρουσία και το μήνυμα των διαδηλωτών. Η ευρεία αυτή συμμετοχή φορέων υπογραμμίζει το εύρος των αντιδράσεων που προκαλεί η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην ελληνική πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis