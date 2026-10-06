Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή και οι κινήσεις μετά την ανακοπή

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής, με δύο γιατρούς να κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται τηλεφωνικές επικοινωνίες της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, καθώς και οι κινήσεις που φέρεται να έγιναν στο ιατρείο μετά την καρδιακή ανακοπή του καλλιτέχνη.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και η συνεργασία με τον υπνοθεραπευτή

Σύμφωνα με τηλεφωνικές επικοινωνίες που εξασφάλισε το Live News, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός φέρεται να κρατούσε ενήμερη την 56χρονη γιατρό για τη συνάντηση και τη συνεδρία που θα πραγματοποιούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε μία από αυτές τις επικοινωνίες, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είπε στη γιατρό: «Εσύ όμως αν σου έρθει σήμερα κάνε του την ξενάγηση για να καταλάβει τι οφέλη έχει αυτή η κάθαρση», με εκείνη να απαντά «Εννοείται».

Ο Νάσος Κομιανός και η 56χρονη γιατρός συνεργάζονταν εδώ και πολλά χρόνια, πραγματοποιώντας μαζί σεμινάρια. Μάλιστα, η γιατρός του παραχωρούσε το δεύτερο ιατρείο της, στην Πατριάρχου Ιωακείμ, προκειμένου να κάνει υπνώσεις σε δικούς της πελάτες, τους οποίους «έστελνε» στον υπνωτιστή.

Ο Νάσος Κομιανός, ο οποίος δεν κατηγορείται για την υπόθεση και έχει ήδη καταθέσει στις αρχές, έχει εξηγήσει ότι δεν παρέπεμψε ο ίδιος τον Γιώργο Μαζωνάκη στην 56χρονη γιατρό, καθώς ο τραγουδιστής την γνώριζε ήδη. Συγκεκριμένα, ο Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία από την ίδια γιατρό περίπου πέντε χρόνια πριν.

Το χρονικό της μοιραίας πλασμαφαίρεσης

Σύμφωνα με το ένταλμα προσωρινής κράτησης που εκδόθηκε σε βάρος των δύο κατηγορούμενων ιατρών, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 14:00. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, στις 15:22, ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ για το περιστατικό έγινε στις 16:21, δηλαδή 59 λεπτά μετά την καρδιακή ανακοπή. Αρχικά, όπως αναφέρθηκε σε εκπομπή, η γραμματέας επιχείρησε να διαχειριστεί την κατάσταση.

Οι κινήσεις της γιατρού μετά την ανακοπή

Μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη ο καλλιτέχνης στις 15:22, ακολούθησε ένα κρίσιμο εικοσάλεπτο. Σύμφωνα με έγγραφα ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν σε εκπομπή, η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να τρύπησε έξι φορές τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του, προκειμένου να δημιουργήσει άλλοθι σχετικά με την ανακοπή και να δείξει ότι η θεραπεία συνεχιζόταν. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι ο καλλιτέχνης είχε ήδη πεθάνει στις 15:22.

Στην απολογία της, η γιατρός ανέφερε πως στα 20 λεπτά που μεσολάβησαν, περίμενε να ηρεμήσει και να βρει την επόμενη φλέβα για να συνεχίσουν, αφού έβγαλε την προηγούμενη πεταλούδα και περιποιήθηκε το τραύμα. Είπε ότι βρήκε φλέβα, είδε ότι λειτουργεί κανονικά και ξανασυνδέθηκε, γι’ αυτό και οι δύο συναγερμοί στις 15:45:10 και στις 15:45:26. Εξήγησε ότι άνοιξε τα κλιπ για να ξεκινήσει πάλι η ροή, αλλά ο τραγουδιστής έκανε κάποια κίνηση και έσπασε τη φλέβα, γεγονός που οδήγησε σε παύση της θεραπείας στις 15:46:15.

Η γιατρός πρόσθεσε ότι μετά από αυτό, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στην τουαλέτα και τον περίμενε για περίπου πέντε λεπτά. Όταν επέστρεψε, ήταν κανονικός. Τον ξανασυνέδεσε στο μόνιτορ, του είπε πως έπρεπε να βρει άλλη φλέβα, βρήκε μία στη δεξιά παλάμη στη ραχιαία επιφάνεια, η οποία πάλι έσπασε. Στη συνέχεια, κινήθηκε προς το αριστερό χέρι, έβαλε αναισθητική κρέμα στη ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χείρας και ξαναπροσπάθησε, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανε άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένα, και είχε αποφασίσει να κάνουν μία τελευταία προσπάθεια και εάν αποτύχει να σταματήσουν τη θεραπεία.

Έρευνες και αποκαλύψεις από το ιατρείο

Στο στόχαστρο των αρχών, εκτός από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, βρίσκονται και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως ο υπνοθεραπευτής, οι εργαζόμενες της κλινικής στο Κολωνάκι, καθώς και η κόρη και οι συνεργάτες του ζευγαριού των γιατρών. Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και ελέγχουν τα δεδομένα στα μηχανήματα που βρέθηκαν στο ιατρείο, προκειμένου να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης. Η 56χρονη γιατρός έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες σε βάρος της, περιγράφοντας στο υπόμνημά της τις κινήσεις που έκανε πριν την άφιξη και κατά τη διάρκεια της παραμονής του καλλιτέχνη στην κλινική.

Μέσα από μηνύματα που αντάλλασσαν οι εργαζόμενες στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έρχονται στο προσκήνιο νέα στοιχεία, όπως η πλασμαφαίρεση που έκανε στις 26 Αυγούστου η 19χρονη κόρη της γιατρού. Σε ομαδική συνομιλία, μία από τις νοσηλεύτριες αναφέρεται στα ραντεβού της ημέρας και σημειώνει: «Έχει η γιατρός INUS σήμερα και είναι στα ραντεβού και η κόρη της γιατρού». Η αναφορά αυτή προκαλεί ερωτήματα, καθώς εγείρονται απορίες για το τι εννοούσε η νοσηλεύτρια με τη λέξη «κοιμάται», εάν δηλαδή είχε χορηγηθεί κάποια ουσία ή μέθη στην 19χρονη.

Στα μηνύματα των εργαζομένων γίνεται ακόμη αναφορά σε ένα κλειδωμένο συρτάρι στο γραφείο της γιατρού, το οποίο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται στη συζήτηση, δεν άφηνε κανέναν να αγγίξει. Στο μεταξύ, έγινε γνωστό ότι ανοίχτηκε το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη και δεν βρέθηκε τίποτε μέσα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, News.gr