Συνελήφθησαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ

Ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του κόμματος «ΛΑΟΣ» και παρουσιαστής, συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του, ως φερόμενα αρχηγικά μέλη κυκλώματος που κατηγορείται για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Η ζημιά που προκλήθηκε εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής, οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης, ενώ αναζητούνται ακόμα δύο.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2021. Τα μέλη της δημιουργούσαν διάφορες εταιρείες, κυρίως στον χώρο της ένδυσης ή της εστίασης, χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους». Στη συνέχεια, δεν κατέβαλλαν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν στον e-ΕΦΚΑ, ούτε τους φόρους προς το Δημόσιο.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν σε μεγάλο βαθμό, οι εταιρείες αυτές έκλειναν, αφήνοντας τις οφειλές απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο φαίνεται να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες και οι ρόλοι τους

Συνολικά, δέκα άτομα φαίνεται να αποτελούσαν τα μέλη της οργάνωσης. Από αυτά, οκτώ έχουν συλληφθεί και κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ δύο ακόμα αναζητούνται. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, ως αρχηγός της οργάνωσης, και η σύζυγός του, επίσης ως αρχηγικό μέλος.

Τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος είχαν δευτερεύοντες ρόλους. Πρόκειται για λογιστές, επιχειρηματίες ή άτομα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» για τη σύσταση των εικονικών εταιρειών.

Η καταγγελία που αποκάλυψε την απάτη

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία, όπως δήλωσε η δικηγόρος της, Βιργινία Ξανθοπούλου, είχε συμφωνήσει να λαμβάνει 600 ευρώ τον μήνα από τον Φίλιππο Καμπούρη. Η εργαζόμενη ξεκίνησε να απασχολείται τον Φεβρουάριο του 2021, χωρίς να έχει υπογράψει κάποια σύμβαση εργασίας. Τα καθήκοντά της περιλάμβαναν την ενημέρωση ενός πολιτικού σάιτ και την αρχισυνταξία στην εκπομπή του παρουσιαστή.

Η συμφωνία προέβλεπε την καταβολή 600 ευρώ καθαρά, διατραπεζικά, χωρίς δώρα και επιδόματα, ποσό που βρισκόταν κάτω από τον κατώτατο μισθό. Η εργαζόμενη, διαζευγμένη με δύο ανήλικα παιδιά και με τον σύζυγό της να μην καταβάλλει διατροφή, είχε μεγάλη ανάγκη τις κοινωνικές παροχές.

Ωστόσο, στα τέλη Μαΐου ή τον Ιούνιο του 2024, όταν πήγε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση για το έτος 2023, ο λογιστής της την ενημέρωσε ότι δεν θα λάβει κοινωνικές παροχές, καθώς είχε δηλωθεί ετήσιο εισόδημα 19.500 ευρώ. Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε την εργαζόμενη να απευθυνθεί στις Αρχές, κάνοντας την καταγγελία που φαίνεται να αποτέλεσε την αρχή για την αποκάλυψη της μεγάλης απάτης.

Προηγούμενες έρευνες και πιθανές διασυνδέσεις

Ο αρχηγός της οργάνωσης, Φίλιππος Καμπούρης, βρισκόταν ήδη στο «στόχαστρο» της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και αρκετούς μήνες. Οι έρευνες είχαν ξεκινήσει λόγω ύποπτων συναλλαγών που είχαν εντοπιστεί σε ελληνική τράπεζα.

Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα να έχουν εκδοθεί τιμολόγια από τις διαφημιστικές εταιρείες του κυκλώματος προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του αρχηγού του, το κόμμα «ΛΑΟΣ». Η έρευνα των Αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit