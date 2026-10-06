Δύο συλλήψεις στον Πειραιά για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων

Δύο άτομα, ένας 58χρονος άνδρας και μία 44χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν στον Πειραιά, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό τους εντός ενός μίνι μάρκετ, όπου διαπιστώθηκε η παράνομη δραστηριότητά τους. Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες λαθραίων καπνικών, καθώς και χρηματικό ποσό.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Πειραιά

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου. Η δράση της αστυνομίας εντάσσεται στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που είχαν περιέλθει στην κατοχή των αρχών και αφορούσαν την εμπορία λαθραίων καπνικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει στοιχεία που υποδείκνυαν την ύπαρξη παράνομης δραστηριότητας, οδηγώντας στην οργανωμένη επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της, παρακολουθούσε την κατάσταση, με στόχο τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση προϊόντων. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, το οποίο πλήττει τα δημόσια έσοδα και τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά.

Εντοπισμός και παράνομη δραστηριότητα

Οι δύο κατηγορούμενοι, ο 58χρονος άνδρας και η 44χρονη γυναίκα, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς μέσα σε ένα μίνι μάρκετ. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν εντός του συγκεκριμένου καταστήματος όπου διαπιστώθηκε η παράνομη δραστηριότητά τους, η οποία σχετίζεται με την εμπορία λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η παρουσία τους και οι ενέργειές τους στο μίνι μάρκετ αποτέλεσαν το επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Η διαπίστωση της παράνομης αυτής δραστηριότητας στο χώρο του καταστήματος επιβεβαιώθηκε από τις αρχές. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία τεκμηριώνουν τις κατηγορίες σε βάρος των δύο συλληφθέντων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μεθοδικά, βασιζόμενη στις προηγούμενες πληροφορίες και την επακόλουθη παρακολούθηση.

Κατασχέσεις και χρηματικό ποσό

Κατά τη διάρκεια των ερεχνών που ακολούθησαν τις συλλήψεις, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτενείς ελέγχους. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έρευνες τόσο στην κατοχή των δύο συλληφθέντων όσο και στον ίδιο τον χώρο του μίνι μάρκετ. Από αυτές τις έρευνες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 521 λαθραία καπνικά προϊόντα.

Εκτός από τα καπνικά προϊόντα, οι αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν ένα χρηματικό ποσό. Συγκεκριμένα, το ποσό των 275 ευρώ βρέθηκε και προστέθηκε στα κατασχεθέντα ευρήματα. Τα κατασχεθέντα αποτελούν μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην περαιτέρω δικαστική διαδικασία, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας.

Η νομική διαδικασία που ακολουθήθηκε

Μετά την ολοκλήρωση των αστυνομικών ερευνών και την καταγραφή των ευρημάτων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 58χρονου και της 44χρονης. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν την παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, μια σοβαρή κατηγορία που σχετίζεται με το λαθρεμπόριο και την αποφυγή καταβολής δασμών και φόρων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Εκεί, θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Η υπόθεση θα εξεταστεί από τη δικαιοσύνη, η οποία θα αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία της και τις τυχόν κυρώσεις που θα επιβληθούν, βάσει των στοιχείων της δικογραφίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με πληροφορίες από: News.gr