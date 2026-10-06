Στη σύλληψη του προέδρου του ΛΑΟΣ, Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη έξι ατόμων, οδήγησε η αποκάλυψη απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ. Η αφετηρία της έρευνας των Αρχών φέρεται να ήταν μια καταγγελία πρώην εργαζόμενης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του κ. Καμπούρη, η οποία διαπίστωσε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών της αποδοχών και των ποσών που εμφανίζονταν στις φορολογικές της δηλώσεις.

Η αρχή της αποκάλυψης

Η γυναίκα, η οποία απασχολούνταν στα ΜΜΕ του Φίλιππου Καμπούρη, λάμβανε περίπου 600 ευρώ τον μήνα ως αποδοχές. Κατά την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης για το έτος 2023, τον Ιούνιο του 2024, ο λογιστής της την ενημέρωσε πως στην εφορία εμφανιζόταν ένα εισόδημα της τάξης των 20.000 ευρώ για το συγκεκριμένο διάστημα. Αυτή η πληροφορία προκάλεσε την έκπληξή της, καθώς το ποσό απείχε σημαντικά από τις πραγματικές της αποδοχές.

Η συγκεκριμένη διαφορά στα δηλωθέντα εισοδήματα είχε άμεσες και δυσάρεστες συνέπειες για την ίδια. Ως διαζευγμένη μητέρα, η εργαζόμενη έχασε κοινωνικές παροχές τις οποίες δικαιούνταν με βάση το πραγματικό ύψος των εισοδημάτων της, γεγονός που την ώθησε να αναζητήσει εξηγήσεις και να ερευνήσει την προέλευση αυτής της απόκλισης.

Οι έλεγχοι σε ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ

Προκειμένου να διαπιστώσει πώς ακριβώς προέκυψε η συγκεκριμένη διαφορά στα εισοδήματά της, η εργαζόμενη απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, ζήτησε τη συνδρομή του e-ΕΦΚΑ και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για να ελέγξει διεξοδικά τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί στο όνομά της, τόσο σε φορολογικό όσο και σε ασφαλιστικό επίπεδο.

Από τον έλεγχο των στοιχείων που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι στα φορολογικά και ασφαλιστικά της αρχεία εμφανίζονταν εταιρείες οι οποίες δήλωναν εισοδήματα στο όνομά της. Η εργαζόμενη δήλωσε ότι δεν γνώριζε καμία από αυτές τις εταιρείες, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες της για απάτη.

Η μαρτυρία της δικηγόρου και η εξέλιξη της υπόθεσης

Η δικηγόρος της εργαζόμενης, Βιργινία Ξανθοπούλου, μίλησε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα» και παρουσίασε το χρονικό της υπόθεσης. Η κ. Ξανθοπούλου υποστήριξε πως η καταγγελία της εντολέως της αποτέλεσε την αρχή μιας ευρύτερης διαδικασίας ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκάλυψη της απάτης. Όπως σημείωσε αρχικά η κ. Ξανθοπούλου, η εντολέας της ήταν εργαζόμενη στα ΜΜΕ του κ. Καμπούρη από το 2021, με τη συμφωνία να λαμβάνει 600 ευρώ τον μήνα, χωρίς επιδόματα και δώρο εορτών.

Επιπλέον, η δικηγόρος ανέφερε ότι η εντολέας της είναι διαζευγμένη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών. Η εταιρεία του πρώην συζύγου της βρισκόταν σε παύση πληρωμών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να της καταβάλει διατροφή. Η έκπληξη της εντολέως της ήταν μεγάλη όταν ο λογιστής την ειδοποίησε, τον Ιούνιο του 2024, ότι πλέον δεν δικαιούται κοινωνικές παροχές, καθώς, σύμφωνα με την εφορία, λάμβανε 20.000 ευρώ ετησίως.

Η κ. Ξανθοπούλου εξήγησε ότι, ανοίγοντας τις βεβαιώσεις αποδοχών, διαπίστωσαν πως τρεις άσχετες εταιρείες, τις οποίες η εργαζόμενη δεν είχε ακούσει ποτέ, δήλωναν εισοδήματα στην εφορία στο όνομά της. Αυτές οι εταιρείες είχαν τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος περιγράφηκε ως «αχυράνθρωπος». Κατά την προσπάθεια να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης, ανατρέχθηκε στο e-banking της εργαζόμενης για να διαπιστωθεί ο καταθέτης της μισθοδοσίας, όπου φαινόταν μόνο ένας κωδικός με τα αρχικά POI.

Οι συλλήψεις μετά την έρευνα

Η καταγγελία της πρώην εργαζόμενης, και οι επακόλουθοι έλεγχοι που ξεκίνησαν, φέρεται να αποτέλεσαν το κλειδί για την αποκάλυψη της εκτεταμένης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ. Η έρευνα των Αρχών, βασισμένη στα στοιχεία που προέκυψαν, οδήγησε εν τέλει στη σημερινή σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη έξι ατόμων, ολοκληρώνοντας το πρώτο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki