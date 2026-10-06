Η παράνομη αγορά τζόγου μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους. Η Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά 18 influencers. Αυτά τα πρόσωπα φέρονται να προωθούσαν παράνομα τυχερά παιχνίδια, εκμεταλλευόμενα την ισχυρή τους παρουσία σε πλατφόρμες όπως το Instagram.

Το μικροσκόπιο της ΕΕΕΠ σε influencers με εκατομμύρια ακολούθους

Συνολικά 18 influencers, οι οποίοι διαθέτουν αθροιστικά 3,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, βρίσκονται στο επίκεντρο προανακριτικής διαδικασίας. Οι κατηγορίες αφορούν την προώθηση μη αδειοδοτημένων τυχερών παιχνιδιών. Η ΕΕΕΠ, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη, εντόπισε δίκτυα που εκμεταλλεύονταν τη δημοφιλία αυτών των προσώπων για παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των ερευνών της, η ΕΕΕΠ έχει ήδη εντοπίσει 11 μη αδειοδοτημένους ιστοτόπους και 8 μη αδειοδοτημένους παρόχους. Αυτοί οι πάροχοι φέρονται να προωθούνταν ενεργά μέσα από αναρτήσεις και συνδέσμους στα προφίλ των influencers. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο από τα συγκεκριμένα προφίλ είχε 623.000 ακολούθους, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση της επιρροής τους. Οι υποθέσεις αυτές βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα η έκβασή τους.

Νέο θεσμικό πλαίσιο και η μάχη κατά της παράνομης δραστηριότητας

Η κίνηση αυτή της ΕΕΕΠ έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Η νέα νομοθεσία αποτελεί ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής των αναθεωρημένων κανόνων. Η βασική λογική πίσω από τις αλλαγές είναι ο έλεγχος ολόκληρης της αλυσίδας της παράνομης δραστηριότητας, και όχι μόνο της ιστοσελίδας όπου διεξάγεται το παιχνίδι.

Ο παράνομος τζόγος διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς μπορεί να μετακινείται με μεγάλη ταχύτητα. Ένας ιστότοπος είναι σε θέση να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί με διαφορετική μορφή, ενώ η διαφήμισή του μπορεί να φτάσει σε ένα ευρύ κοινό μέσω ενός βίντεο, ενός συνδέσμου ή μιας απλής ανάρτησης στα social media. Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτή τη μετατόπιση της παράνομης δραστηριότητας.

Η δήλωση του υπουργού και το μέγεθος της παράνομης αγοράς

Σχετικά με το θέμα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως «Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η πολιτεία το φαινόμενο της παράνομης προώθησης τυχερών παιχνιδιών.

Το μέγεθος της παράνομης αγοράς εξηγεί την ένταση των ελέγχων που διενεργούνται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά μέσα στο 2025. Παράλληλα, εκτιμάται ότι περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια. Επιπλέον, περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν ήδη ενταχθεί στη «μαύρη λίστα» των αρχών.

Οικονομικές επιπτώσεις και ενισχυμένες αρμοδιότητες των αρχών

Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν μια αγορά που στερεί σημαντικά φορολογικά έσοδα από το Δημόσιο, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί εκτός του πλαισίου εποπτείας που ισχύει για τις νόμιμες επιχειρήσεις. Η μεταφορά της δραστηριότητας στα social media δημιουργεί έναν πολύ πιο άμεσο και ανεξέλεγκτο τρόπο προσέγγισης χρηστών, καθιστώντας το πρόβλημα πιο σύνθετο.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η ΕΕΕΠ διαθέτει πλέον ενισχυμένες αρμοδιότητες. Παράλληλα, το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων έχει αποκτήσει ειδικές ανακριτικές δυνατότητες, ενισχύοντας την ικανότητά του να διερευνά και να διώκει παραβάσεις. Προβλέπονται επίσης 110 οργανικές θέσεις, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών στον τομέα του παράνομου τζόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta