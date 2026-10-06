Θεσσαλονίκη: Καταδίκη ιδιοκτήτη για κάμερα στραμμένη στο κρεβάτι 18χρονης μισθώτριας

Σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ιδιοκτήτης διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη. Η καταδίκη αφορά την καταγγελία φοιτήτριας, η οποία υποστήριξε ότι ο 68χρονος κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική της ζωή. Το Εφετείο έκρινε εκ νέου ένοχο τον κατηγορούμενο, επιβάλλοντας ποινή χαμηλότερη από την πρωτόδικη απόφαση.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2019, όταν η τότε 18χρονη φοιτήτρια προσέφυγε στην Αστυνομία, εντοπίζοντας μία συσκευή στο ταβάνι του διαμερίσματος, στραμμένη προς το κρεβάτι της.

Η απόφαση του Εφετείου

Το Εφετείο της Θεσσαλονίκης έκρινε εκ νέου ένοχο τον 68χρονο ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της καταγραφής της ιδιωτικής ζωής φοιτήτριας. Η επιβληθείσα ποινή ανέρχεται σε 24 μήνες φυλάκισης, η οποία συνοδεύεται από τριετή αναστολή. Αυτή η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου είναι κατά δύο μήνες χαμηλότερη σε σχέση με την ποινή που είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο κατά την πρωτόδικη εκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση αφορά την καταγγελία μιας νεαρής φοιτήτριας που είχε μισθώσει το ακίνητο του 68χρονου. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ιδιοκτήτης είχε τοποθετήσει κάμερα η οποία κατέγραφε την προσωπική της ζωή εντός του διαμερίσματος. Η δικαστική αυτή εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει την ενοχή του ιδιοκτήτη, όπως είχε κριθεί και σε προηγούμενο στάδιο.

Η αποκάλυψη της κάμερας

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Νοέμβριο του 2019, όταν η τότε 18χρονη φοιτήτρια αποφάσισε να προσφύγει στην Αστυνομία. Η νεαρή γυναίκα είχε εντοπίσει στο διαμέρισμα που νοίκιαζε μία λευκή συσκευή, η οποία ήταν τοποθετημένη στο ταβάνι του χώρου. Αυτό που την ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν η κατεύθυνση της συσκευής, καθώς ήταν στραμμένη απευθείας προς το κρεβάτι της.

Από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασής της στο διαμέρισμα, η φοιτήτρια είχε παρατηρήσει την ύπαρξη της συγκεκριμένης συσκευής. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου την είχε καθησυχάσει, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ένα ανενεργό σύστημα συναγερμού, το οποίο δεν λειτουργούσε.

Οι υποψίες και η προσφυγή στις αρχές

Η κατάσταση άλλαξε όταν η νεαρή φοιτήτρια άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η συσκευή όχι μόνο έστρεφε προς το κρεβάτι της, αλλά και αναβόσβηνε κατά διαστήματα. Αυτή η παρατήρηση την οδήγησε σε σοβαρές υποψίες σχετικά με τη λειτουργία της κάμερας. Προκειμένου να επιβεβαιώσει τις ανησυχίες της, απευθύνθηκε σε ένα συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο διέθετε γνώσεις σχετικά με ηλεκτρικές συσκευές και την τεχνολογία τους.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και την επιβεβαίωση των υποψιών της, η φοιτήτρια, μαζί με το συγγενικό της πρόσωπο, αποφάσισαν να προσφύγουν στις αρμόδιες Αρχές. Η κίνηση αυτή οδήγησε στην έναρξη της δικαστικής διαδικασίας και την αποκάλυψη της υπόθεσης, η οποία απασχόλησε τη Δικαιοσύνη.

Οι καταθέσεις στο δικαστήριο

Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης στο Εφετείο, η καταγγέλλουσα φοιτήτρια κατέθεσε την πεποίθησή της ότι η κάμερα κατέγραφε την προσωπική της ζωή. Στην κατάθεσή της, ανέφερε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος την επισκεπτόταν σε ανύποπτο χρόνο. Επιπλέον, ζητούσε να μάθει πληροφορίες για την προσωπική της ζωή, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες της.

Από την πλευρά του, ο 68χρονος ιδιοκτήτης αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία που του αποδόθηκε. Υποστήριξε ότι η συσκευή που είχε εντοπιστεί στο διαμέρισμα ήταν ανενεργή και δεν λειτουργούσε ως κάμερα καταγραφής.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου

Στην υπερασπιστική του γραμμή, ο 68χρονος ιδιοκτήτης δήλωσε ότι είχε αναφέρει από την πρώτη στιγμή την ύπαρξη της κάμερας, αλλά είχε ξεκαθαρίσει πως δεν ήταν σε λειτουργία. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ανέφερα από την πρώτη στιγμή ότι έχει κάμερα αλλά δεν είναι σε λειτουργία». Πρόσθεσε μάλιστα ότι είχε ζητήσει από τον μεσίτη να σκεπάσει τη συσκευή με ένα πανί, σε περίπτωση που αυτή ενοχλούσε τον υποψήφιο μισθωτή του διαμερίσματος.

Όσον αφορά την καταγγέλλουσα φοιτήτρια, ο κατηγορούμενος σημείωσε ότι δεν είχε ιδιαίτερη επαφή μαζί της. Επίσης, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία περιέργεια για το τι έκανε η νεαρή γυναίκα στην προσωπική της ζωή. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειάς του να αντικρούσει τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν από τη φοιτήτρια και να αποδείξει την αθωότητά του ενώπιον του δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από: Reader