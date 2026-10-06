Συναγερμός στην Καλλιθέα: Εκκενώθηκαν κτίρια μετά τον εντοπισμό πικρικού οξέος

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Καλλιθέας, έπειτα από τον εντοπισμό φιαλιδίων που περιείχαν πικρικό οξύ μέσα σε παλιά κατοικία. Το εύρημα οδήγησε τις αρχές στην άμεση εκκένωση δύο γειτονικών πολυκατοικιών, ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ κλήθηκε και ειδικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο εντοπισμός της επικίνδυνης ουσίας

Η αποκάλυψη των φιαλιδίων έγινε από μία νεαρή γυναίκα, η οποία είχε μεταβεί στην παλιά οικία της νεκρής γιαγιάς της στην Καλλιθέα. Κατά την επίσκεψή της, εντόπισε δύο μικρά μπουκαλάκια που φέρεται να περιείχαν πικρικό οξύ, μια χημική ουσία με εκρηκτικές ιδιότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα φιαλίδια βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Λασκαρίδου 174, ενώ αναφέρεται και η οδός Ιατρίδου. Η ιδιοκτήτρια ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες, κινητοποιώντας τις αρχές.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά την ενημέρωση, κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έφτασαν στην περιοχή. Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα, καθώς υπήρξε η εκτίμηση ότι τα δοχεία ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία.

Για την ασφαλή διαχείριση και περισυλλογή των φιαλιδίων, ζητήθηκε η συνδρομή του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ μετέβη στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και να αναλάβει την ασφαλή απομάκρυνση του υλικού.

Μέτρα ασφαλείας και εκκένωση

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν προληπτικά στην απομάκρυνση των κατοίκων από δύο γειτονικές πολυκατοικίες. Η εκκένωση κρίθηκε απαραίτητη ώστε να αποκλειστεί η παρουσία πολιτών στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Η διαδικασία εκκένωσης πραγματοποιήθηκε για προληπτικούς λόγους, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η διαδικασία περισυλλογής των φιαλιδίων από το ειδικό κλιμάκιο.

Η επικινδυνότητα του πικρικού οξέος

Το πικρικό οξύ είναι μια χημική ουσία που μπορεί να παρουσιάσει εκρηκτικές ιδιότητες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και στη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι μπορεί να είναι κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ.

Η ουσία αυτή χαρακτηρίζεται ως άκρως επικίνδυνη και περιγράφεται ως «εκρηκτικό υγρό», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται και ως «υγρή βόμβα». Η φύση του υλικού απαιτεί εξειδικευμένο χειρισμό από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η εξέλιξη της επιχείρησης

Προς το παρόν, οι αρχές επικεντρώνονται στον έλεγχο του χώρου της παλιάς κατοικίας και στην ασφαλή απομάκρυνση των φιαλιδίων από την οικία. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής και του ΤΕΕΜ να επιχειρούν στο σημείο.

Ο βασικός στόχος των αρμόδιων υπηρεσιών είναι η πλήρης διασφάλιση της περιοχής και η οριστική απομάκρυνση του επικίνδυνου υλικού, ώστε να αρθεί ο συναγερμός και να επιστρέψουν οι κάτοικοι στις οικίες τους με ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader, Ieidiseis