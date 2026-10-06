Η Σαντορίνη αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα

Ενώ η υπογεννητικότητα αποτελεί τον «κανόνα» στην Ελλάδα, με μελέτες να υποδεικνύουν ότι η χώρα μπορεί να μετατραπεί σε «χώρα γερόντων» μέχρι το 2050, ένα νησί έρχεται να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα. Ο λόγος γίνεται για τη Σαντορίνη, η οποία καταγράφει έναν αξιοσημείωτο αριθμό πολύτεκνων οικογενειών, ξεχωρίζοντας από τη γενικότερη τάση.

Η δημογραφική εικόνα της Ελλάδας και η εξαίρεση της Σαντορίνης

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, με την υπογεννητικότητα να αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η τάση μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική γήρανση του πληθυσμού, με προβλέψεις που αναφέρουν πως η χώρα θα μπορούσε να είναι «χώρα γερόντων» μέχρι το έτος 2050.

Ωστόσο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Σαντορίνη αναδεικνύεται ως μια φωτεινή εξαίρεση. Το νησί παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα, καθώς οι αριθμοί δείχνουν ότι έχει καταφέρει να αντιστρέψει, σε τοπικό επίπεδο, την κυρίαρχη τάση της μείωσης των γεννήσεων και της συρρίκνωσης των οικογενειών.

Ο αριθμός των πολύτεκνων οικογενειών στο νησί

Στη Σαντορίνη, ο αριθμός των πολύτεκνων οικογενειών φτάνει τις 480. Αυτός ο αριθμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αν ληφθεί υπόψη το συνολικό μέγεθος του πληθυσμού του νησιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021, ο πληθυσμός της Σαντορίνης ανερχόταν σε 15.231 κατοίκους. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το 3,2% του συνολικού αριθμού των κατοίκων του νησιού ανήκει σε πολύτεκνες οικογένειες, γεγονός που υπογραμμίζει την ιδιαιτερότητα της δημογραφικής της σύνθεσης.

Οι παράγοντες που προσελκύουν τις οικογένειες

Μία οικογένεια του νησιού, η οικογένεια Δαρζέντα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η Σαντορίνη θεωρείται ένας ελκυστικός προορισμός για την εγκατάσταση οικογενειών με πολλά παιδιά. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι η ευκολία στην εύρεση εργασίας, ένα στοιχείο που προσφέρει σταθερότητα και προοπτικές.

Επιπλέον, η διαθεσιμότητα ακινήτων για τη στέγαση των οικογενειών αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό λόγο. Η δυνατότητα εύρεσης κατάλληλης κατοικίας διευκολύνει την εγκατάσταση και την ανάπτυξη μεγάλων οικογενειών στο νησί.

Βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης και ασφάλεια

Η οικογένεια Δαρζέντα τόνισε επίσης ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη Σαντορίνη είναι καλύτερες για την ανατροφή ενός παιδιού σε σύγκριση με αυτές που επικρατούν στις μεγάλες πόλεις. Αυτό περιλαμβάνει ένα περιβάλλον που θεωρείται πιο ευνοϊκό για την ανάπτυξη των παιδιών.

Σημαντική είναι και η κάλυψη του κενού που υπήρχε σε γιατρούς στο νησί, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη. Παράλληλα, οι κάτοικοι της Σαντορίνης αισθάνονται γενικότερα ασφάλεια στο περιβάλλον τους.

Η αντίθεση με την υπόλοιπη επαρχία

Σε αντίθεση με τη Σαντορίνη, η πλειοψηφία των επαρχιακών περιοχών της Ελλάδας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στον εργασιακό τομέα, όπου η εύρεση απασχόλησης είναι συχνά δύσκολη, όσο και στις ελλείψεις που παρατηρούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και της περίθαλψης.

Η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζεται και στη μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών σε απομακρυσμένες περιοχές, ένα φαινόμενο που έχει οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών σχολείων. Αυτές οι συνθήκες καθιστούν δυσχερέστερη την εγκατάσταση και την ανάπτυξη οικογενειών σε αυτές τις περιοχές, σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζει η Σαντορίνη.

Με πληροφορίες από: Reader