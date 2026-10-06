Ο ιδιοκτήτης ακινήτου που παρακολουθούσε μισθώτρια κρίθηκε ένοχος και στο εφετείο

Ιδιοκτήτης διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, με τριετή αναστολή, καθώς το Εφετείο τον έκρινε εκ νέου ένοχο για την καταγραφή της ιδιωτικής ζωής φοιτήτριας που είχε μισθώσει το ακίνητό του. Η υπόθεση, που είχε αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2019, αφορά έναν 68χρονο άνδρα ο οποίος φέρεται να παρακολουθούσε την τότε 18χρονη μισθώτρια μέσω κρυφής κάμερας. Η απόφαση του Εφετείου επιβεβαίωσε την ενοχή του κατηγορούμενου, επιβάλλοντας ποινή χαμηλότερη κατά δύο μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση.

Η απόφαση του εφετείου

Το Εφετείο της Θεσσαλονίκης έκρινε εκ νέου ένοχο τον 68χρονο ιδιοκτήτη ακινήτου, ο οποίος κατηγορούνταν ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή της φοιτήτριας που διέμενε στο διαμέρισμά του. Η δικαστική απόφαση επιβάλλει στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 24 μηνών, η οποία συνοδεύεται από τριετή αναστολή. Η συγκεκριμένη ποινή είναι ελαφρώς χαμηλότερη από αυτή που είχε επιβληθεί πρωτόδικα, καθώς τότε είχε οριστεί ποινή μεγαλύτερη κατά δύο μήνες.

Η καταδίκη αφορά την καταγγελία ότι ο ιδιοκτήτης παρακολουθούσε την ιδιωτική ζωή της νεαρής μισθώτριας, γεγονός που οδήγησε σε δικαστική διαμάχη η οποία κατέληξε στην ενοχή του και σε δεύτερο βαθμό. Η τριετής αναστολή της ποινής σημαίνει ότι ο 68χρονος δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή, εκτός εάν διαπράξει νέο αδίκημα εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Νοέμβριο του 2019, όταν η τότε 18χρονη φοιτήτρια, η οποία είχε μισθώσει το διαμέρισμα, προσέφυγε στις αστυνομικές αρχές. Η νεαρή γυναίκα είχε εντοπίσει μία λευκή συσκευή τοποθετημένη στο ταβάνι του διαμερίσματος, η οποία ήταν στραμμένη προς το κρεβάτι της. Αυτή η ανακάλυψη προκάλεσε την άμεση αντίδρασή της και την οδήγησε να αναζητήσει βοήθεια.

Σύμφωνα με την καταγγελία της φοιτήτριας, είχε παρατηρήσει τη συγκεκριμένη συσκευή από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε στο διαμέρισμα. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης φέρεται να την είχε καθησυχάσει, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ένα ανενεργό σύστημα συναγερμού. Η εξήγηση αυτή, αρχικά, είχε γίνει αποδεκτή από τη νεαρή γυναίκα.

Η αντίδραση της μισθώτριας

Η αμφιβολία της φοιτήτριας άρχισε να εντείνεται όταν αντιλήφθηκε ότι η συσκευή όχι μόνο έστρεφε προς το κρεβάτι της, αλλά και αναβόσβηνε κατά διαστήματα, γεγονός που δεν συνάδει με ένα ανενεργό σύστημα. Αυτό την οδήγησε να απευθυνθεί σε ένα συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο είχε γνώσεις σχετικά με ηλεκτρικές συσκευές, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση.

Μετά την εξέταση της συσκευής από τον συγγενή της, επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες της φοιτήτριας. Κατόπιν αυτού, αποφάσισαν να προσφύγουν από κοινού στις αρμόδιες αρχές, καταγγέλλοντας το περιστατικό. Η κατάθεση της καταγγέλλουσας στο Εφετείο ήταν καθοριστική, καθώς εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η κάμερα κατέγραφε την προσωπική της ζωή.

Οι ισχυρισμοί του ιδιοκτήτη

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο Εφετείο, ο 68χρονος ιδιοκτήτης αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδιδόταν. Στην υπερασπιστική του γραμμή, υποστήριξε ότι η συσκευή που είχε τοποθετηθεί στο διαμέρισμα ήταν ανενεργή και δεν λειτουργούσε ως κάμερα παρακολούθησης. Ειδικότερα, δήλωσε: «Ανέφερα από την πρώτη στιγμή ότι έχει κάμερα αλλά δεν είναι σε λειτουργία».

Ο κατηγορούμενος πρόσθεσε επίσης ότι είχε δώσει οδηγίες στον μεσίτη να σκεπάσει τη συσκευή με ένα πανί, σε περίπτωση που αυτή ενοχλούσε τον υποψήφιο μισθωτή. Όσον αφορά την προσωπική του σχέση με την καταγγέλλουσα φοιτήτρια, ο 68χρονος σημείωσε ότι δεν είχε ιδιαίτερη επαφή μαζί της, ούτε εκδήλωνε περιέργεια για το τι έκανε στην προσωπική της ζωή, διαψεύδοντας έτσι τους ισχυρισμούς της.

Πληροφορίες για την προσωπική ζωή

Στην κατάθεσή της στο Εφετείο, η φοιτήτρια είχε αναφέρει επιπλέον ότι ο ιδιοκτήτης την επισκεπτόταν στο διαμέρισμα σε ανύποπτο χρόνο. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, φέρεται να ζητούσε να μάθει πληροφορίες σχετικά με την προσωπική της ζωή. Αυτό το στοιχείο προστέθηκε στην εικόνα της συστηματικής παρακολούθησης που περιέγραψε η νεαρή γυναίκα.

Οι ισχυρισμοί της φοιτήτριας, σε συνδυασμό με την ανακάλυψη της συσκευής που έστρεφε προς το κρεβάτι της και αναβόσβηνε, αποτέλεσαν βασικά στοιχεία για την ετυμηγορία του δικαστηρίου. Η απόφαση του Εφετείου επιβεβαιώνει την ενοχή του 68χρονου, υπογραμμίζοντας την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της μισθώτριας.

Με πληροφορίες από: Topontiki