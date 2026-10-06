Η Ούσα Βανς παραλίγο να πέσει από τη σκάλα του αεροσκάφους με το μωρό στην αγκαλιά

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά την άφιξη της συζύγου του Αμερικανού Αντιπροέδρου, Ούσα Βανς, στη στρατιωτική βάση Άντριους στο Μέριλαντ. Η κυρία Βανς, κατά την αποβίβασή της από το αεροσκάφος, έχασε στιγμιαία την ισορροπία της στα σκαλοπάτια, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά της τον μόλις 11 εβδομάδων γιο της, Άλεκ. Ευτυχώς, το περιστατικό είχε αίσιο τέλος, χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός για τη μητέρα ή το βρέφος. Το συμβάν, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, πυροδότησε εκτενή συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό στη στρατιωτική βάση Άντριους

Η Ούσα Βανς, σύζυγος του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα παραλίγο ατύχημα κατά την άφιξή της στη στρατιωτική βάση Άντριους, η οποία βρίσκεται στο Μέριλαντ. Καθώς κατέβαινε από το αεροσκάφος, ή ελικόπτερο όπως αναφέρθηκε, έχοντας τον 11 εβδομάδων γιο της, Άλεκ, σε μάρσιπο, σκόνταψε στα σκαλοπάτια. Το συμβάν εκτυλίχθηκε ακριβώς μπροστά από το στρατιωτικό άγημα που βρισκόταν στο σημείο για την απόδοση τιμών και υποδοχή.

Η στιγμή που η σύζυγος του Αντιπροέδρου παραπάτησε καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αργότερα αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά την απρόοπτη στιγμή και την αρχική απώλεια ισορροπίας, η Ούσα Βανς κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση με ψυχραιμία, αποφεύγοντας οποιονδήποτε τραυματισμό για την ίδια και το βρέφος. Η εικόνα της να ανακτά τη σταθερότητά της έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης.

Άμεση αντίδραση και προστασία του βρέφους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από το περιστατικό, η Ούσα Βανς αντέδραξε ακαριαία τη στιγμή που έχασε την ισορροπία της στα σκαλοπάτια. Με μια γρήγορη κίνηση, κρατήθηκε άμεσα από τη χειρολαβή της σκάλας, καταφέρνοντας να ανακτήσει τη σταθερότητά της. Η άμεση αυτή αντίδραση ήταν καθοριστική για την προστασία του βρέφους, Άλεκ, το οποίο μετέφερε σε μάρσιπο, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος.

Το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς κανέναν τραυματισμό, με την κυρία Βανς να κατεβαίνει στο έδαφος χαμογελαστή και εμφανώς ανακουφισμένη. Η ψυχραιμία της σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, ενώ κρατούσε ένα νεογέννητο, επαινέθηκε από πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρακολούθησαν το σχετικό βίντεο, τονίζοντας την ικανότητά της να διατηρεί την ψυχραιμία της υπό πίεση.

Η οικογένεια Βανς και ο μικρός Άλεκ

Ο Άλεκ Νιλ Βανς, ο γιος της Ούσα και του Τζέι Ντι Βανς, ήταν μόλις 11 εβδομάδων κατά τη διάρκεια του περιστατικού στη στρατιωτική βάση. Η γέννησή του είχε ανακοινωθεί με μεγάλη χαρά τον Ιούλιο από τον ίδιο τον Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε δηλώσει τότε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το αγοράκι μας, Άλεκ Νιλ Βανς, γεννήθηκε σήμερα το πρωί».

Ο Άλεκ είναι το τέταρτο παιδί του ζευγαριού, συμπληρώνοντας την οικογένειά τους. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ασφαλή αποβίβαση της Ούσα Βανς, ο Τζέι Ντι Βανς κατέβηκε επίσης από το αεροσκάφος, κρατώντας στην αγκαλιά του την 4χρονη κόρη τους. Η οικογένεια Βανς βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω του απρόοπτου συμβάντος, το οποίο ευτυχώς δεν είχε δυσάρεστες συνέπειες.

Αντιδράσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το βιντεοληπτικό υλικό που απεικόνιζε την Ούσα Βανς να παραπατάει στη σκάλα του αεροσκάφους προκάλεσε πληθώρα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να εκφράζουν ποικίλες απόψεις. Ένας χρήστης επαίνεσε την ψυχραιμία της κυρίας Βανς, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο τρόπος με τον οποίο έχασε ένα σκαλοπάτι, κρατήθηκε, φάνηκε να κάνει ένα αστείο στους αξιωματικούς, και όλα αυτά ενώ κρατούσε ένα νεογέννητο».

Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος των σχολίων εστίασε στην αντίδραση του στρατιωτικού αγήματος υποδοχής, το οποίο φάνηκε να παραμένει ακίνητο κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Πολλοί χρήστες επέκριναν τους άνδρες που βρίσκονταν στο σημείο επειδή δεν έσπευσαν να τη βοηθήσουν, παρόλο που κρατούσε ένα βρέφος. «Ούτε ένας άνθρωπος δεν κινήθηκε για να τη βοηθήσει», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος διερωτήθηκε με έντονο ύφος: «Γιατί κανείς δεν τη βοήθησε να κατέβει; Είχε μαζί της ένα μωρό…».

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader