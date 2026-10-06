Απολύτως άδειο βρέθηκε τελικά το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης. Η διαδικασία της αποσφράγισης πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, στην περιοχή της Κυψέλης, παρουσία συγγενών και δικηγόρων.

Η αποσφράγιση του χρηματοκιβωτίου και οι δηλώσεις του δικηγόρου

Το χρηματοκιβώτιο, το οποίο είχε κατασχεθεί από τις αρχές κατά τις έρευνες στο σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα, αποδείχθηκε κενό. Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη και νομικός εκπρόσωπος του τραγουδιστή όσο ήταν εν ζωή, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το χρηματοκιβώτιο ήταν απολύτως άδειο. Είχα πει ότι είναι μια περιττή δικονομική ενέργεια, παρόλα αυτά δε διαφωνήσαμε να ανοιχτεί, προκειμένου να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο».

Ο κ. Λυκούδης τόνισε ότι επιβεβαιώθηκε πως «δεν βρέθηκε κανένα έγγραφο, κανένα αντικείμενο» μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Οι αρχές είχαν ζητήσει την εξέτασή του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν περιείχε κάποια χειρόγραφη σημείωση που θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση ή τυχόν ιατρικά έγγραφα κρίσιμα για την έρευνα.

Η θέση της οικογένειας και η διαφάνεια

Ο δικηγόρος της οικογένειας επανέλαβε τη θέση του σχετικά με την έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς την «περιττή ανακριτική πράξη». Όπως σχολίασε, «Μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι το θύμα. Στο σπίτι των δραστών θα πρέπει να γίνει δεύτερη και τρίτη έρευνα προκειμένου να βρεθούν στοιχεία που να σχετίζονται με την υπόθεση και τη δράση τους, την παράνομη δράση τους, όχι στο σπίτι του θύματος».

Ο κ. Λυκούδης εξήγησε ότι η οικογένεια δεν αντέδρασε δικονομικά στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, καθώς επιθυμούσε τη διαφάνεια. «Δεν είχαμε τίποτα να κρύψουμε και πρέπει, έπρεπε αυτή η παραφιλολογία σχετικά με το αν υπήρχε διαθήκη ή χρήματα να σταματήσει. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε σήμερα ότι δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά που συζητάγαμε όλο αυτόν τον καιρό», συμπλήρωσε.

Εξελίξεις στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Σε ό,τι αφορά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ο κ. Λυκούδης διευκρίνισε ότι δεν έχουν ακόμη προκύψει τα τελικά αποτελέσματα. Εξήγησε τη διαφορά μεταξύ της άρσης του τηλεφώνου, από την οποία έχουν εξαχθεί κάποια μηνύματα και επικοινωνίες από τα κατασχεθέντα τηλέφωνα, και της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, η οποία θα γίνει από τις τηλεφωνικές εταιρείες και θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως το ποιος επικοινώνησε και κάτω από ποια κεραία βρισκόταν ο κάθε χρήστης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανακριτής είχε ζητήσει την άρση του απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα: του Γιώργου Μαζωνάκη, δύο γιατρών, δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας. Παράλληλα, ερευνώνται ένας σκληρός δίσκος και ένα USB. Το χρονικό διάστημα που εξετάζεται καλύπτει την περίοδο από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή μέχρι την επομένη μέρα του θανάτου του τραγουδιστή. Από την έρευνα στα ψηφιακά μέσα έχουν ανακτηθεί διαγραμμένα αρχεία, τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί στον ανακριτή.

Αναμονή αποτελεσμάτων και νέα στοιχεία

Πέραν των τηλεφωνικών επικοινωνιών, αναμένονται στο σύνολό τους τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την ανακάλυψη της «απόλυτης αλήθειας» στην υπόθεση. Ο κ. Λυκούδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών ενδέχεται να διευρύνουν το κατηγορητήριο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν προκύψει νέα στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για ρήξη μεταξύ των γιατρών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μήνυμα που είχαν ανταλλάξει οι εργαζόμενες του ιατρείου της Καρνεάδου, αναφέρεται πως η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να είχε κάνει πλασμαφαίρεση με μέθη στην κόρη της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos