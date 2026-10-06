Ο Παύλος Μαρινάκης για την κρατική αρωγή στην Κρήτη: Στο 100% η ενίσχυση για κατοικίες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε το πλαίσιο της κρατικής αρωγής που θα εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτης 101,5 FM, ο κ. Μαρινάκης ανέλυσε τους τρεις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το σχέδιο στήριξης των πληγέντων. Σήμερα το απόγευτος, στις 16:00, είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, με κύριο στόχο την οριστικοποίηση όλων των μέτρων στήριξης.

Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, το σχέδιο στήριξης που έχει εκπονηθεί για την Κρήτη επικεντρώνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες. Η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, κρίνεται καθοριστική για την τελική διαμόρφωση και έγκριση των μέτρων που θα τεθούν σε εφαρμογή προς όφελος των πληγέντων από την κακοκαιρία.

Παράλληλα, έχει δοθεί σαφής εντολή στους δήμους και την Περιφέρεια της Κρήτης να ολοκληρώσουν, εντός προθεσμίας 15 ημερών, την καταγραφή όλων των αναγκών που έχουν προκύψει από τις καταστροφές και να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα. Οι απαραίτητες αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές έχουν ήδη ξεκινήσει, αποτελώντας το πρώτο βήμα για την εκτίμηση του εύρους των ζημιών.

Ενισχύσεις για κατοικίες και επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ζημιές που έχουν υποστεί οι κατοικίες των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κρατική ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες ανέρχεται πλέον στο 100% της συνολικής ζημιάς, όπως αυτή θα αποτιμηθεί με ακρίβεια από τον ειδικό μηχανισμό κρατικής αρωγής. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία, η προβλεπόμενη αποζημίωση έχει οριστεί στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην παροχή ουσιαστικής οικονομικής βοήθειας στις επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των υποδομών και του εξοπλισμού τους και να επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία.

Ταχύτητα και διαδικασίες καταβολής

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για ταχύτητα στην υλοποίηση των μέτρων. Ειδικότερα, ανέφερε ότι από τη στιγμή που ένας δήμος υποβάλει ένα πλήρες και ορθά συμπληρωμένο αίτημα για κονδύλια, η αποστολή των σχετικών χρημάτων θα πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών. Αυτή η διαδικασία στοχεύει στην άμεση κινητοποίηση των πόρων προς τις τοπικές αρχές.

Αναφορικά με την καταβολή των χρημάτων στους τελικούς δικαιούχους, και συγκεκριμένα για τις ζημιές στις κατοικίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η διαδικασία θα μπορεί να ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και την παραλαβή του πλήρους φακέλου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό υποδηλώνει την προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στην παροχή της οικονομικής στήριξης.

Αναγνώριση προβλημάτων και βελτιώσεις

Σχετικά με τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από πολίτες για την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα εφαρμογής των μέτρων, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια έχουν καταγραφεί λάθη, αστοχίες και καθυστερήσεις στις διαδικασίες κρατικής αρωγής. Η αναφορά αυτή έγινε στο πλαίσιο της διαφάνειας και της δέσμευσης για βελτίωση.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε σε μια σειρά από ενέργειες και θεσμικές αλλαγές, όπως η αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας, η πλήρης λειτουργία του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 και η δημιουργία ενός εξειδικευμένου μηχανισμού κρατικής αρωγής. Ο απώτερος στόχος όλων αυτών των πρωτοβουλιών είναι ο ουσιαστικός περιορισμός αντίστοιχων προβλημάτων και καθυστερήσεων στο μέλλον, διασφαλίζοντας την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki