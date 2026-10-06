Ο 33χρονος που μαχαιρώθηκε στο Λαύριο παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Προφυλακίστηκε ο δράστης

Συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του ο 33χρονος άνδρας που δέχτηκε αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από τον 32χρονο πρώην σύντροφο της φίλης του, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (1.10.26) στο Λαύριο. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη από τους γιατρούς, ενώ η μητέρα του τονίζει πως «είναι σε καταστολή και σε πολύ κρίσιμη κατάσταση». Την ίδια ώρα, ο 32χρονος δράστης, ρουμανικής καταγωγής, προφυλακίστηκε, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες.

Η κατάσταση του 33χρονου θύματος

Πέντε εικοσιτετράωρα μετά την επίθεση, ο 33χρονος νυν σύντροφος της 32χρονης παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Η μητέρα του, μιλώντας, περιέγραψε την κατάσταση του γιου της ως «πολύ κρίσιμη», προσθέτοντας ότι «δεν έχει καμία επικοινωνία με το περιβάλλον». Όπως δήλωσε, «οι γιατροί είναι από πάνω, όμως δεν μπορούν να κάνουν κάτι», και συμπλήρωσε πως «είναι τώρα στα χέρια του οργανισμού πώς θα λειτουργήσει».

Ο 33χρονος υποστηρίζεται πλήρως από μηχανήματα, καθώς, σύμφωνα με τη μητέρα του, «υποστηρίζεται από μηχανήματα 100%». Η οικογένειά του ελπίζει σε ένα θαύμα για την ανάρρωσή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 33χρονος είχε επιστρέψει από το εξωτερικό μόλις πριν από έναν χρόνο, όπου είχε ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του και εργαζόταν.

Η υγεία της 32χρονης συντρόφου

Στην ίδια επίθεση, θύμα έπεσε και η 32χρονη σύντροφος του 33χρονου, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών. Η γυναίκα δέχτηκε τουλάχιστον δύο μαχαιριές κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση.

Σύμφωνα με τη μητέρα του 33χρονου, η κοπέλα αναρρώνει και είναι καλύτερα στην υγεία της. Η ίδια δήλωσε: «Εγώ έχω τώρα δώσει την προσοχή μου στο παιδί μου. Η κοπέλα είναι καλύτερα και μπράβο που είναι καλύτερα και περαστικά εύχομαι στην κοπέλα. Όμως τώρα εμείς έχουμε το μυαλό μας στο παιδί μας».

Η προφυλάκιση του δράστη και οι κατηγορίες

Ο 32χρονος Ρουμάνος δράστης, ο οποίος διέπραξε τη διπλή επίθεση στο σπίτι της πρώην γυναίκας του στο Λαύριο, προφυλακίστηκε μετά την απολογία του. Αντιμετωπίζει μία σειρά από βαρύτατες κατηγορίες για τις πράξεις του.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου, απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Βαρύ ιστορικό καταγγελιών

Το περιστατικό της επίθεσης δεν ήταν μεμονωμένο, καθώς είχε προηγηθεί ένα βαρύ ιστορικό καταγγελιών στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής. Είχαν καταγραφεί τέσσερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 32χρονης γυναίκας.

Οι καταγγελίες αυτές χρονολογούνται στις 27 Νοεμβρίου 2025, στις 13 Αυγούστου 2026, στις 27 Αυγούστου 2026 και στις 2 Σεπτεμβρίου 2026. Επιπλέον, στις 10 Ιουλίου 2026 είχε καταγγελθεί και παραβίαση της υποχρέωσης καταβολής διατροφής από τον 32χρονο.

Το «panic button» και η ακινητοποίηση του δράστη

Η πρώτη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, η οποία έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2025, αφορούσε απειλές κατά της ζωής της 32χρονης. Τότε, μάλιστα, στην γυναίκα είχε χορηγηθεί η εφαρμογή «Panic Button».

Σκοπός της εφαρμογής ήταν να μπορεί να ειδοποιεί άμεσα τις Αρχές σε περίπτωση κινδύνου. Ωστόσο, η εφαρμογή δεν είχε ενεργοποιηθεί μέχρι την ημέρα της επίθεσης. Μετά το περιστατικό της 3ης Σεπτεμβρίου 2026, οι αστυνομικοί του ΑΤ Λαυρεωτικής εντόπισαν τον 32χρονο στον χώρο εργασίας του και τον ακινητοποίησαν πριν προλάβει να απομακρυνθεί.

Με πληροφορίες από: Newsit