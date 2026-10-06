Το πρωί της Τρίτης, ο Φίλιππος Καμπούρης συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία αφορούσε υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής. Η είδηση αυτή προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του συγγραφέα και πρώην βουλευτή Πέτρου Τατσόπουλου, ο οποίος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του στα social media. Ο Τατσόπουλος σχολίασε με δηκτικό και ειρωνικό τρόπο, επαναφέροντας στην επιφάνεια μια παλιά και ιδιαίτερα σκληρή προσωπική κόντρα που είχε με τον συλληφθέντα.

Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη

Ο Φίλιππος Καμπούρης βρέθηκε στο επίκεντρο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης. Η σύλληψή του έγινε για υπόθεση που σχετίζεται με απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και για φοροδιαφυγή. Η επιχείρηση αυτή, στην οποία ενεπλάκη η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, οδήγησε στην προσαγωγή του.

Η γνωστοποίηση της σύλληψης του κ. Καμπούρη πυροδότησε σειρά αντιδράσεων, με τον Πέτρο Τατσόπουλο να είναι ένας από τους πρώτους που σχολίασαν δημόσια το γεγονός. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να έχει βαθύτερες ρίζες στην προσωπική τους αντιπαράθεση, η οποία είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις στο παρελθόν.

Οι δηκτικές αναρτήσεις του Πέτρου Τατσόπουλου

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της σύλληψης του Φίλιππου Καμπούρη, ο Πέτρος Τατσόπουλος προχώρησε σε μια σειρά αναρτήσεων στα social media, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από σαφή ειρωνεία και δηκτικότητα. Στην πρώτη του ανάρτηση, ο πρώην βουλευτής έγραψε: «Συνελήφθη προ ολίγου ο Φίλιππος Καμπούρης για απάτες κατά του δημοσίου. Κάποιος εκεί ψηλά εισακούει τις προσευχές ανάποδα».

Την ανάρτηση αυτή συνόδευσε με μια φωτογραφία που είχε κυκλοφορήσει παλαιότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ο ίδιος εμφανίζεται πίσω από κάγκελα. Σε μια δεύτερη ανάρτηση, ο Τατσόπουλος συνέχισε την κριτική του, αναφέροντας: «Πατριδοκαπηλία και θρησκοκαπηλία. Τα δύο μόνιμα καταφύγια των απανταχού απατεώνων».

Η παλιά κόντρα: Περιπέτεια υγείας και πολιτική

Για να γίνει πλήρως κατανοητή η έντονη αντίδραση του Πέτρου Τατσόπουλου, είναι απαραίτητο να ανατρέξουμε στις αρχές του 2023, περίοδο κατά την οποία ξεκίνησε η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών. Εκείνη την εποχή, ο Φίλιππος Καμπούρης είχε δημοσιοποιήσει μια σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε βιώσει, αποδίδοντας τη σωτηρία του σε ένα θαύμα του Αγίου Εφραίμ.

Την ίδια περίοδο, ο κ. Καμπούρης είχε ανακοινώσει την απόφασή του να εισέλθει στον πολιτικό στίβο, διεκδικώντας θέση ως υποψήφιος με την Ελληνική Λύση, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Ο Πέτρος Τατσόπουλος, ο οποίος είχε ήδη εκφράσει δημόσια την κριτική του σε φαινόμενα που χαρακτήριζε «θρησκοκαπηλία» και «εμπορία θαυμάτων», σχολίασε με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο την περίπτωση του Φίλιππου Καμπούρη.

Σε ανάρτησή του, ο Τατσόπουλος είχε αναφερθεί στη διαδρομή «από την trash tv στην εκκλησία και από την εκκλησία στη βουλή», συνδέοντας με τον δικό του τρόπο την τηλεοπτική παρουσία του Καμπούρη, την επίκληση του θαύματος και την κάθοδό του στον πολιτικό στίβο. Αυτή η δήλωση αποτέλεσε την αφορμή για την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης.

Η μήνυση του Καμπούρη και η σύλληψη του Τατσόπουλου

Η έντονη κριτική του Πέτρου Τατσόπουλου δεν έμεινε αναπάντητη από τον Φίλιππο Καμπούρη. Ο κ. Καμπούρης αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις και τις αναρτήσεις του Τατσόπουλου, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη. Υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συγγραφέα για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση, κινήσεις που οδήγησαν σε περαιτέρω εξελίξεις.

Ως αποτέλεσμα αυτής της μήνυσης, στις 30 Ιανουαρίου του 2023, ο Πέτρος Τατσόπουλος συνελήφθη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση μιας εκδήλωσης στο βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου. Ο Τατσόπουλος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όπου και παρέμεινε μέχρι μετά τα μεσάνυχτα, οπότε και αφέθηκε ελεύθερος.

Η σταθερή στάση του Τατσόπουλου

Μετά την απελευθέρωσή του, ο Πέτρος Τατσόπουλος είχε δηλώσει ότι δεν επρόκειτο να σταματήσει να ασκεί κριτική σε φαινόμενα που ο ίδιος θεωρούσε «θρησκοκαπηλεία». Χαρακτήρισε τη μήνυση που είχε υποβληθεί εναντίον του ως «φαιδρή», υπογραμμίζοντας τη σταθερή του θέση απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.

Η σημερινή εξέλιξη με τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, για υπόθεση απάτης και φοροδιαφυγής, φαίνεται να επαναφέρει στο προσκήνιο αυτή την παλιά αντιπαράθεση και να δικαιώνει, κατά κάποιο τρόπο, τη δημόσια στάση που είχε κρατήσει ο Πέτρος Τατσόπουλος απέναντι σε πρακτικές που ο ίδιος κατήγγελλε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta