Θεσσαλονίκη: Απέδρασε από περιπολικό και παρέμεινε ασύλληπτος για τέσσερις ημέρες

Ένας 21χρονος αλλοδαπός κατάφερε να αποδράσει από περιπολικό όχημα της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ μεταφερόταν στα κρατητήρια από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης. Ο νεαρός παρέμεινε ασύλληπτος για τέσσερις ημέρες, προκαλώντας κινητοποίηση στις αρχές. Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή του Κιλκίς, μαζί με έναν 22χρονο Έλληνα που φέρεται να τον υπέθαλψε.

Η απόδραση από το περιπολικό

Το περιστατικό της απόδρασης έλαβε χώρα την ώρα που αστυνομικοί μετέφεραν τον 21χρονο Αλγερινό από το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης προς τα κρατητήρια. Ο νεαρός, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και διέφυγε, εξαφανιζόμενος από τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν.

Ο 21χρονος αντιμετώπιζε ήδη σοβαρές κατηγορίες πριν από την απόδρασή του. Συγκεκριμένα, κατηγορούνταν για κλοπή, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, προσθέτοντας έτσι μία ακόμη σοβαρή κατηγορία στο ποινικό του μητρώο με την πράξη της απόδρασης.

Η καταδίωξη και η σύλληψη στο Κιλκίς

Μετά την απόδρασή του, ο 21χρονος παρέμεινε ασύλληπτος για τέσσερις ολόκληρες ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αρχές τον αναζητούσαν. Η ελευθερία του έληξε το μεσημέρι της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου 2026, όταν εντοπίστηκε και συνελήφθη σε μια περιοχή του Κιλκίς, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.

Η σύλληψη του νεαρού Αλγερινού πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και της ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό του. Κατά τη σύλληψή του, ο 21χρονος φέρεται να αντιστάθηκε εκ νέου στους αστυνομικούς.

Μαζί με τον 21χρονο, συνελήφθη και ένας 22χρονος Έλληνας. Ο Έλληνας νεαρός φέρεται να είχε παράσχει στέγη στον δραπέτη κατά τα προηγούμενα 24ωρα, προσφέροντάς του καταφύγιο και υποστήριξη μετά την απόδραση.

Η δικαστική διαδικασία

Οι δύο νεαροί, μετά τη σύλληψή τους, οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου κλήθηκαν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις που τους αποδίδονταν.

Το δικαστήριο έκρινε και τους δύο ένοχους για τις εις βάρος τους κατηγορίες. Ο 21χρονος Αλγερινός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών. Η ποινή αυτή αφορούσε την απόδραση κρατουμένου και τη βία κατά υπαλλήλων, καθώς φέρεται να αντιστάθηκε και κατά τη νέα του σύλληψη.

Από την πλευρά του, ο 22χρονος Έλληνας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία. Η ποινή του μετατράπηκε, σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών, προς 10 ευρώ ημερησίως, επιτρέποντάς του να την εξαγοράσει.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο 21χρονος άντρας παραδέχθηκε την πράξη της απόδρασης. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και διέφυγε, αναγνωρίζοντας την ευθύνη του για το περιστατικό.

Όσον αφορά τις κινήσεις του μετά την απόδραση, ο 21χρονος υποστήριξε ότι αρχικά φιλοξενήθηκε από έναν γνωστό του στην περιοχή της Μενεμένης. Στη συνέχεια, μέσω μίας φίλης του, αναζήτησε εργασία, κάτι που τον οδήγησε να βρει καταφύγιο στον 22χρονο συγκατηγορούμενό του.

Ο 22χρονος, στην απολογία του, αρνήθηκε την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ούτε τον ίδιο τον 21χρονο ούτε το ποινικό του παρελθόν. Δέχθηκε να του προσφέρει εργασία, όπως ανέφερε, μετά τη μεσολάβηση μίας κοινής τους γνωστής, χωρίς να έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης του δραπέτη.

Η πορεία προς τη φυλακή

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσαν οι δικαστές, η ποινή φυλάκισης των δυόμισι ετών που επιβλήθηκε στον 21χρονο αλλοδαπό δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε. Αυτό σημαίνει ότι ο νεαρός καλείται να εκτίσει την ποινή του άμεσα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 21χρονος οδηγείται στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του για την απόδραση κρατουμένου και τη βία κατά υπαλλήλων, καθώς και τις αρχικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki