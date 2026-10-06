Απάτη εκατομμυρίων στον e-ΕΦΚΑ: Συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης και άλλα επτά άτομα

Ο Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του, φέρονται ως αρχηγικά μέλη ενός κυκλώματος που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Η συνολική ζημιά εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 εκατομμύριο αφορά μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις, περιλαμβάνοντας, εκτός από το ζεύγος, λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι». Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η δράση του κυκλώματος και οι εικονικές εταιρείες

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2021, ενώ η δράση του εκτείνεται στην τελευταία πενταετία. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να δημιουργούσαν εταιρείες σε ονόματα «αχυρανθρώπων», χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και να διευθετούν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες. Όταν συσσωρεύονταν πολλά χρέη, οι εταιρείες έκλειναν ή εγκαταλείπονταν τυπικά, με αποτέλεσμα οι οφειλές να παραμένουν προς το Δημόσιο.

Συνολικά, φαίνεται να είχαν δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο 25 εταιρείες, οι οποίες έκλεισαν. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τομείς, όπως η διαφήμιση, τα κέντρα διασκέδασης, τα καταστήματα ρούχων και τα εστιατόρια. Οι εταιρείες λειτουργούσαν κανονικά και ανέπτυσσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ παρέμεναν απλήρωτες.

Οι «αχυράνθρωποι» και οι «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι

Η πρακτική που φέρεται να ακολουθούσαν περιλάμβανε τη δημιουργία εταιρειών στις οποίες ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Μεταξύ των «αχυρανθρώπων» ήταν δύο Έλληνες πολίτες που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς και ένας άνδρας και μία γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής.

Ένας άλλος τρόπος δράσης του κυκλώματος ήταν οι «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι. Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να έρχονταν σε επαφή με επιχειρηματίες και να τους προέτρεπαν να ασφαλίζουν τους εργαζόμενούς τους στις εικονικές εταιρείες που δημιουργούσαν οι ίδιοι. Ωστόσο, δεν προχωρούσαν ποτέ στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ζημιώνοντας έτσι τον e-ΕΦΚΑ.

Το οικονομικό μέγεθος της απάτης

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ζημιά σε βάρος του e-ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι δεν διευθετούσαν τις φορολογικές εκκρεμότητες των εταιρειών, ενώ δεν αποκλείεται να είχαν και κάποιες φοροαπαλλαγές. Η συνολική απάτη προς το Δημόσιο φαίνεται να ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να επιχειρούσαν να απομακρύνουν τα ίχνη τους και να μεταφέρουν την ευθύνη στα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως στα εταιρικά έγγραφα, δηλαδή στους «αχυρανθρώπους».

Οι συλλήψεις και η συνέχεια των ερευνών

Οι έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και άλλων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ οδήγησαν στις συλλήψεις οκτώ ατόμων. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες και τέσσερις «αχυράνθρωποι». Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει εφόδους σε εταιρείες, σπίτια και καταστήματα στο πλαίσιο της έρευνας.

Το γεγονός πως στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, οδηγεί τις αρχές στην επέκταση των ερευνών και εντός του κόμματος. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν μέρος των τιμολογίων που εκδίδονταν από τις συγκεκριμένες εταιρείες κατευθυνόταν προς το κόμμα του οποίου ηγείται.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Ieidiseis