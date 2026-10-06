Αυλώνας: 75χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 75 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Αυλώνα Ωρωπού, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό. Ο ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από ένα ημιφορτηγό, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στο όχημα. Το δυστύχημα συνέβη όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, λύθηκε το χειρόφρενο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να κινηθεί και να τον παγιδεύσει κάτω από αυτό.

Το τραγικό συμβάν στον Αυλώνα Ωρωπού

Το περιστατικό που οδήγησε στην ανάσυρση του 75χρονου άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Αυλώνα Ωρωπού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο ηλικιωμένος άνδρας είχε αναλάβει να πραγματοποιήσει κάποιες εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο ημιφορτηγό του.

Ενώ βρισκόταν στην εξέλιξη αυτών των εργασιών, και χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα ο λόγος, το χειρόφρενο του οχήματος λύθηκε. Αυτή η απρόσμενη εξέλιξη είχε ως συνέπεια το ημιφορτηγό να αρχίσει να κινείται. Δυστυχώς, η κίνηση του οχήματος οδήγησε στην καταπλάκωση του 75χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το βαρύ όχημα.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το συμβάν, οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν με ταχύτητα για να παράσχουν βοήθεια. Στο σημείο του ατυχήματος, στον Αυλώνα, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την επιχείρηση διάσωσης, διατέθηκαν 10 πυροσβέστες.

Οι πυροσβέστες έφτασαν στον τόπο του συμβάντος με 3 οχήματα. Η ομάδα και ο εξοπλισμός προέρχονταν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων, η οποία ανέλαβε τον συντονισμό και την εκτέλεση της επιχείρησης ανάσυρσης του καταπλακωμένου άνδρα. Η άμεση ανταπόκριση κρίθηκε απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Η επιχείρηση ανάσυρσης με διασωστικό εξοπλισμό

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στον Αυλώνα ξεκίνησαν αμέσως την επιχείρηση για την ανάσυρση του ηλικιωμένου άνδρα. Για να επιτευχθεί αυτό, κρίθηκε αναγκαία η χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις παγίδευσης ατόμων κάτω από βαριά αντικείμενα ή οχήματα.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες και τη χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 75χρονο άνδρα. Ωστόσο, κατά την ανάσυρσή του, διαπιστώθηκε ότι ο ηλικιωμένος ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η μεταφορά του από το ΕΚΑΒ

Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο. Η μεταφορά του έγινε σε ένα σημείο που ήταν προσβάσιμο για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ώστε να παραληφθεί άμεσα από το ασθενοφόρο.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον άνδρα, ο οποίος εξακολουθούσε να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του. Το ΕΚΑΒ ανέλαβε την περαιτέρω διαχείριση του περιστατικού, μεταφέροντας τον ηλικιωμένο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας του.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader