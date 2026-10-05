Αποκαλύφθηκε απόκρυψη άνω των 14,3 εκατ. ευρώ σε δηλώσεις πόθεν έσχες

Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ αποκρύφθηκαν από εκατοντάδες υπόχρεους υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, γνωστών ως «πόθεν έσχες», κατά την πενταετία 2021-2025. Η σημαντική αυτή αποκάλυψη προέκυψε μετά από εκτεταμένη έρευνα που διεξήγαγε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Της Αρχής αυτής ηγείται ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος και επέβλεψε τους ενδελεχείς ελέγχους.

Οι σαρωτικοί έλεγχοι της αρχής

Η αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πραγματοποίησε σαρωτικούς ελέγχους στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υποβλήθηκαν κατά την πενταετή περίοδο από το 2021 έως και το 2025. Οι έλεγχοι αυτοί ήταν ιδιαίτερα ενδελεχείς και είχαν ως στόχο την πλήρη διαπίστωση της ορθότητας, της πληρότητας και της ακρίβειας των υποβληθεισών δηλώσεων από τους υπόχρεους.

Μέσα από αυτή τη συστηματική διαδικασία ελέγχου, η Αρχή έφερε στο φως εκατοντάδες περιπτώσεις παραβάσεων. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, κενές δηλώσεις – γνωστές και ως «λευκές κόλλες» – καθώς και περιπτώσεις όπου δεν είχε υποβληθεί καθόλου η απαιτούμενη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Αυτές οι παραλείψεις και ανακρίβειες οδήγησαν στον εντοπισμό σημαντικών αποκρυβέντων ποσών, τα οποία αθροιστικά ξεπερνούν τα 14,3 εκατομμύρια ευρώ στις σημαντικότερες υποθέσεις.

Ανακριβείς και κενές δηλώσεις περιουσίας

Στις περιπτώσεις των ανακριβών δηλώσεων πόθεν έσχες, η Αρχή διαπίστωσε ότι οι υπόχρεοι είχαν καταγράψει στα στοιχεία τους λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά. Το συνολικό αποκρυβέν ποσό που εντοπίστηκε αποκλειστικά σε αυτές τις περιπτώσεις υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό ζήτημα ανακριβούς καταγραφής των οικονομικών τους στοιχείων και της προέλευσης των πόρων τους.

Παράλληλα, οι ελεγκτές της Αρχής επικεντρώθηκαν και στις περιπτώσεις που αφορούσαν κενές δηλώσεις, τις λεγόμενες «λευκές κόλλες». Σε αυτές τις υποθέσεις, διαπιστώθηκε αποκρυβείσα περιουσία που ξεπερνά τα 11.000.000 ευρώ. Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει την πρακτική της μη δήλωσης ουσιαστικών περιουσιακών στοιχείων, παρά την ρητή υποχρέωση υποβολής πλήρους και αληθούς δήλωσης.

Περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων

Εκτός από τις ανακριβείς και τις κενές δηλώσεις, η διεξοδική έρευνα της Αρχής εντόπισε και περιπτώσεις όπου οι υπόχρεοι απέφυγαν εντελώς την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης. Η παράλειψη αυτή αποτελεί σοβαρή παράβαση της νομοθεσίας περί πόθεν έσχες.

Σε αυτές τις υποθέσεις, και συγκεκριμένα στις σημαντικότερες εξ αυτών που εξετάστηκαν, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουρίας ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 ευρώ. Η μη υποβολή δηλώσεων στερεί από τις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα ελέγχου της προέλευσης και της εξέλιξης της περιουσίας των υπόχρεων προσώπων, καθιστώντας δυσχερή την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η παραπομπή στις εισαγγελικές αρχές και το Ελεγκτικό Συνέδριο

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διαπίστωση των εκτεταμένων παραβάσεων, το σύνολο των συγκεκριμένων υποθέσεων παραπέμφθηκε άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας. Η παραπομπή αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί από τους υπόχρεους.

Παράλληλα, τα σχετικά πορίσματα των ελέγχων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα διαβιβαστούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών, δηλαδή την επιβολή της υποχρέωσης επιστροφής τους, καθώς και για την επιβολή των προβλεπόμενων οικονομικών κυρώσεων στους παραβάτες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis