Κακουργηματική δίωξη σε 18χρονο για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση ζώου στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός 18χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο νεαρός άνδρας αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις, καθώς κατηγορείται επίσης για κακοποίηση του σκύλου τους, τον οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ως μέσο εκφοβισμού. Η 18χρονη γυναίκα προσέφυγε στην Αστυνομία, αναφέροντας ότι είχε δεχθεί σωματική βία τρεις φορές μέσα στον τελευταίο μήνα.

Η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψη

Η 18χρονη γυναίκα απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές το τελευταίο 24ωρο, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα σωματικής βίας από τον 18χρονο σύντροφό της. Κατά την εξέτασή της, η ίδια φέρεται να εκμυστηρεύτηκε πως βίωσε άλλα δύο ανάλογα περιστατικά κατά τον τελευταίο μήνα, πέραν του πιο πρόσφατου που την οδήγησε στην αστυνομία. Συνολικά, η νεαρή γυναίκα δήλωσε ότι δέχθηκε σωματική βία τρεις φορές μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Οι καταγγελίες της νεαρής γυναίκας διερευνήθηκαν άμεσα από το αρμόδιο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας. Έπειτα από τη διερεύνηση των στοιχείων και των όσων ανέφερε η 18χρονη, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του συνομήλικου συντρόφου της. Ο 18χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Η κακοποίηση του σκύλου ως μέσο εκφοβισμού

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η 18χρονη κατά την κατάθεσή της, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σωματικής βίας που βίωσε, ο 18χρονος σύντροφός της κακοποιούσε και τον σκύλο τους. Το ζώο συντροφιάς χρησιμοποιούνταν από τον δράστη ως μέσο για να την εκφοβίζει και να την τρομοκρατεί, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην κακοποιητική συμπεριφορά.

Η νεαρή γυναίκα ανέφερε συγκεκριμένα ότι ο σύντροφός της φέρεται να κρατούσε τον σκύλο ανάποδα και να απειλούσε ότι θα τον πνίξει. Αυτή η πράξη, η οποία συνέβαινε κατά τη διάρκεια των ίδιων επεισοδίων ενδοοικογενειακής βίας, ενέτεινε τον φόβο και την ψυχολογική πίεση που δεχόταν η 18χρονη.

Οι κατηγορίες και οι διώξεις

Σε βάρος του 18χρονου ασκήθηκαν διώξεις από την εισαγγελέα πρωτοδικών, οι οποίες περιλαμβάνουν σοβαρές κατηγορίες. Η κύρια κατηγορία αφορά τον βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ’ εξακολούθηση, πράξη που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, λόγω της φύσης και της επανάληψης της κακοποίησης του σκύλου.

Επιπλέον, ο νεαρός άνδρας κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράνομη βία. Οι τρεις αυτές τελευταίες πράξεις, δηλαδή η ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, η απειλή και η παράνομη βία, διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος, συμπληρώνοντας το πλαίσιο των νομικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 18χρονος.

Η πορεία της υπόθεσης και η κράτηση

Μετά τη σύλληψή του, ο 18χρονος παραμένει υπό κράτηση. Έχει παραπεμφθεί στις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται. Η διαδικασία της απολογίας του στον ανακριτή είναι καθοριστική για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Μέχρι να αποφασιστεί η πορεία της υπόθεσης και να ολοκληρωθούν οι ανακριτικές ενέργειες, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει κρατούμενος. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 18χρονος, τόσο για την ενδοοικογενειακή βία όσο και για την κακοποίηση του ζώου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis