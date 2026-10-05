Απογοητευτική πρεμιέρα για το «Digger» στο box office εν μέσω εξαγοράς της Warner Bros

Η μαύρη κωμωδία «Digger», σε σκηνοθεσία του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου, πραγματοποίησε ένα απογοητευτικό άνοιγμα στο πρώτο του Σαββατοκύριακο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η ταινία συγκέντρωσε μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καταγράφοντας μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην καριέρα του Τομ Κρουζ.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί ένα πικρό κλείσιμο για τη Warner Bros ως ανεξάρτητο στούντιο, καθώς συμπίπτει με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας. Η εμπορική πορεία του φιλμ έρχεται σε μία περίοδο σημαντικών αλλαγών για τον κινηματογραφικό κολοσσό.

Η εμπορική πορεία του «Digger»

Πιο συγκεκριμένα, η ταινία απέφερε 8 εκατομμύρια δολάρια στο βορειοαμερικανικό box office. Επιπλέον, συγκέντρωσε 12 εκατομμύρια δολάρια από προβολές σε 74 χώρες του εξωτερικού, φτάνοντας το συνολικό παγκόσμιο ποσό στα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Το κόστος παραγωγής του φιλμ άγγιξε τα 150 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για την προώθησή του δαπανήθηκαν επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια. Οι εμπορικές επιδόσεις του «Digger» κρίνονται δυσοίωνες, καθώς το κοινό βαθμολόγησε την ταινία μόλις με C+ στο CinemaScore, ενώ στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes η βαθμολογία περιορίζεται στο 51%.

Προσδοκίες και προώθηση

Αρχικά, η ταινία προοριζόταν να πρωταγωνιστήσει στη σεζόν των βραβείων, ακολουθώντας ένα μοντέλο επιτυχίας που είχε εφαρμόσει η Warner Bros την προηγούμενη χρονιά. Είχε ως πρότυπο το «One Battle After Another», το οποίο είχε συγκεντρώσει 213,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και είχε κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Ωστόσο, οι προσδοκίες για το «Digger» είχαν ήδη υποχωρήσει την τελευταία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα, λόγω του βάρους των αρνητικών κριτικών. Αυτό οδήγησε τη Warner Bros να κυκλοφορήσει ένα teaser με το σύνθημα «αποφασίστε μόνοι σας», προσπαθώντας να προσελκύσει το κοινό παρά τις αρχικές αντιδράσεις.

Η εξαγορά της Warner Bros Discovery

Το απογοητευτικό άνοιγμα του «Digger» συμπίπτει χρονικά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance. Η συγχώνευση αυτή, ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οριστικοποιείται στις 6 Οκτωβρίου.

Η συγκεκριμένη εξαγορά αναμένεται να πυροδοτήσει ένα κύμα μαζικών απολύσεων, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό τοπίο της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα επιπλέον βάρος στο ήδη δύσκολο ξεκίνημα της ταινίας.

Άλλες επιδόσεις στο βορειοαμερικανικό box office

Στην κορυφή του βορειοαμερικανικού box office σκαρφάλωσε το «Verity» της Amazon MGM, κάνοντας ντεμπούτο με 32,6 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία αυτή συνεχίζει το σερί επιτυχιών για τις κινηματογραφικές μεταφορές των βιβλίων της Κολίν Χούβερ.

Το «Avengers Endgame: Encore», το οποίο είχε κατακτήσει την πρώτη θέση την περασμένη εβδομάδα, έπεσε στην 7η θέση, με εισπράξεις 4,4 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και 14,4 εκατομμυρίων δολαρίων διεθνώς. Παρά την πτώση, η δεύτερη εβδομάδα της επανακυκλοφορίας του ήταν αρκετή για να προσπεράσει οριακά το «Avatar», ανακτώντας τον τίτλο της πιο κερδοφόρας ταινίας στην ιστορία του κινηματογράφου.

Την 10η θέση κατέχει το «Spider-Man: Brand New Day» με 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, η ταινία «Οδύσσεια» πρόσθεσε ακόμη 1,3 εκατομμύρια δολάρια, συνεχίζοντας σταθερά την πορεία της στη 12η εβδομάδα προβολής της. Αυτά είναι τα εκτιμώμενα στοιχεία εισπράξεων στο βορειοαμερικανικό box office για το τριήμερο Παρασκευής-Κυριακής.

Με πληροφορίες από: Topontiki