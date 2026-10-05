Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε και για δύο βράδια τμήμα του Περιφερειακού λόγω Flyover

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχωρά σε νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της πόλης. Οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών για την κατασκευή του έργου Flyover. Οι παρεμβάσεις έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν κατά τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου και της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας αποκλειστικά το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά. Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως για δύο διαδοχικές νύχτες, από τις 23:30 το βράδυ έως τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών που αφορούν την κατασκευή του Flyover, ενός σημαντικού έργου υποδομής για την περιοχή.

Οι παρεμβάσεις έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στην κυκλοφορία. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τη νύχτα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου και τη νύχτα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Το τμήμα της οδού που θα επηρεαστεί από αυτές τις ρυθμίσεις είναι αυτό που εξυπηρετεί το ρεύμα πορείας των οχημάτων προς τα δυτικά.

Διακοπή κυκλοφορίας και συγκεκριμένες ώρες ισχύος

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα είναι πλήρης και θα ισχύσει για δύο διαδοχικές νύχτες, όπως έχει ανακοινωθεί. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα παραμείνει κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι από τις 23:30 το βράδυ έως τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, και για τις δύο νύχτες των εργασιών.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διακοπεί πλήρως στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά. Αυτό το τμήμα της Περιφερειακής Οδού εκτείνεται μεταξύ δύο σημαντικών σημείων: του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10, ο οποίος είναι γνωστός ως Κωνσταντινοπολίτικα, και του Ανισόπεδου Κόμβου Κ9, που βρίσκεται στην περιοχή της Τούμπας. Η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας σε αυτό το κομμάτι είναι αναγκαία για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών.

Λεπτομέρειες για τις εκτροπές κυκλοφορίας

Για τους οδηγούς που κινούνται με κατεύθυνση προς τα δυτικά και θα συναντήσουν τη διακοπή της κυκλοφορίας, έχει προβλεφθεί μια συγκεκριμένη διαδρομή εκτροπής. Τα οχήματα θα εκτρέπονται από την Περιφερειακή Οδό στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10, και συγκεκριμένα μέσω της οδού Σταγειρίτη. Αυτή η εκτροπή θα καθοδηγεί τους οδηγούς μακριά από το κλειστό τμήμα του δρόμου.

Στη συνέχεια, οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν προσεκτικά την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση που θα έχει τοποθετηθεί. Η σήμανση αυτή θα τους διοχετεύει διαδοχικά μέσω των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα. Η επιστροφή στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, και πάλι στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, θα πραγματοποιείται μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Κ9, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Τούμπας, ολοκληρώνοντας έτσι την παράκαμψη.

Συστάσεις προς τους οδηγούς και μέτρα ασφαλείας

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης έχει διευκρινίσει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, δηλαδή προς τις περιοχές της Χαλκιδικής και το Αεροδρόμιο, θα διεξάγεται κανονικά και χωρίς να υπάρξει καμία παρεμπόδιση. Αυτό σημαίνει ότι μόνο η μία κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού θα επηρεαστεί από τις προγραμματισμένες εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι οδηγοί που θα χρησιμοποιήσουν την Περιφερειακή Οδό κατά τις συγκεκριμένες ώρες και ημέρες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Τους συστήνεται να μειώνουν την ταχύτητά τους και να συμμορφώνονται αυστηρά με όλες τις πινακίδες σήμανσης που θα έχουν τοποθετηθεί για τις εκτροπές, καθώς και με τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται επί τόπου. Η τήρηση αυτών των οδηγιών κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας, παρά τις προσωρινές διακοπές και εκτροπές.

Με πληροφορίες από: Topontiki