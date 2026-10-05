Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία: Νέα όρια στις μερίδες και προϊόντα που αποκλείονται

Αλλαγές πρόκειται να εφαρμοστούν στα γεύματα που προσφέρουν τα σχολικά κυλικεία, με την εισαγωγή πιο αυστηρών προδιαγραφών και νέων ορίων στις μερίδες των προϊόντων. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ από το σχολικό έτος 2026-2027, αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εφαρμογής σχετικών οδηγιών για την υγιεινή διατροφή. Το νέο πλαίσιο αντικαθιστά το προηγούμενο του 2013, φέρνοντας σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας των κυλικείων.

Νέες προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Οι επικείμενες αλλαγές στα σχολικά κυλικεία αφορούν κυρίως τους κανόνες που διέπουν τα γραμμάρια και τις μερίδες των διαθέσιμων προϊόντων. Στόχος είναι η υιοθέτηση πιο αυστηρών προδιαγραφών, οι οποίες θα συμβάλουν στην προώθηση μιας πιο υγιεινής διατροφής για τους μαθητές.

Η εφαρμογή αυτών των νέων μέτρων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2026-2027. Αυτή η χρονική στιγμή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τα σχολικά κυλικεία, με έμφαση στην ποιότητα και την ποσότητα των προσφερόμενων τροφίμων.

Το πλαίσιο των αλλαγών και η εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής

Η νέα διάταξη που εισάγει τις αλλαγές στα σχολικά κυλικεία έρχεται να αντικαταστήσει ένα παλαιότερο πλαίσιο, το οποίο ίσχυε από το 2013. Η αναγκαιότητα για αυτή την επικαιροποίηση προέκυψε από την επιθυμία για συνεχή βελτίωση των διατροφικών επιλογών που προσφέρονται στους μαθητές.

Η διαμόρφωση του νέου αυτού πλαισίου δεν έγινε αυθαίρετα, αλλά βασίστηκε σε συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής, ενός φορέα με εξειδίκευση σε θέματα διατροφικής πολιτικής και δημόσιας υγείας.

Επιπτώσεις στις τιμές και τις ποσότητες των προϊόντων

Ένα από τα σημεία που προκαλούν εντύπωση στους νέους κανόνες είναι η σχέση μεταξύ των τιμών και των ποσοτήτων των προϊόντων. Παρόλο που οι μαθητές θα καλούνται να πληρώσουν την ίδια τιμή, οι ποσότητες των προϊόντων που θα λαμβάνουν θα είναι μικρότερες.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της τυρόπιτας, η τιμή παραμένει στα 1,30 €, αλλά η ποσότητα μειώνεται από 140 γραμμάρια σε έως 100 γραμμάρια. Αυτό συνεπάγεται μια αύξηση στην τιμή ανά κιλό, από περίπου 9,29 €/κιλό σε 13 €/κιλό, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 40% ανά κιλό. Αντίστοιχα, για το κουλούρι, η τιμή των 0,60 € θα αντιστοιχεί πλέον σε έως 80 γραμμάρια αντί για 95 γραμμάρια, με την τιμή ανά κιλό να αυξάνεται από έως 6,32 €/κιλό σε έως 7,50 €/κιλό, δηλαδή κατά περίπου 19% ανά κιλό.

Μειώσεις στις μερίδες συγκεκριμένων τροφίμων

Πέρα από τα γενικά όρια στις μερίδες, οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν συγκεκριμένες μειώσεις για ορισμένα δημοφιλή προϊόντα που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία. Αυτό αφορά άμεσα προϊόντα όπως η τυρόπιτα, η πίτα λαχανικών και το τυροκούλουρο.

Συγκεκριμένα, η μερίδα αυτών των προϊόντων, η οποία προηγουμένως ήταν 140 γραμμάρια, θα μειωθεί σε έως 100 γραμμάρια. Αυτή η προσαρμογή εντάσσεται στο πλαίσιο των αυστηρότερων προδιαγραφών για την υγιεινή διατροφή των μαθητών.

Προϊόντα που αποκλείονται οριστικά από τα σχολικά κυλικεία

Οι νέοι κανονισμοί περιλαμβάνουν επίσης μια εκτενή λίστα προϊόντων που θα αποκλειστούν πλήρως από τα σχολικά κυλικεία. Αυτός ο αποκλεισμός αφορά διάφορες κατηγορίες τροφίμων, με στόχο την απομάκρυνση επιλογών που θεωρούνται λιγότερο υγιεινές για τους μαθητές.

Μεταξύ των προϊόντων που δεν θα διατίθενται πλέον είναι διάφορα αλλαντικά, όπως το ζαμπόν, το μπέικον, η πάριζα, η μορταδέλα και τα λουκάνικα, καθώς και αλλαντικά γαλοπούλας ή κοτόπουλου. Επίσης, αποκλείονται είδη όπως ο γύρος, το σουβλάκι, το σνίτσελ, το μπιφτέκι και οι κοτομπουκιές.

Επιπλέον, από τα σχολικά κυλικεία θα αποσυρθούν πλήρως τα πατατάκια, τα γαριδάκια, οι σοκολάτες, τα παγωτά, οι γρανίτες, οι τσίχλες, οι καραμέλες και τα αλείμματα σοκολάτας. Τέλος, όλα τα ποτά που δεν είναι συμβατά με τις νέες προδιαγραφές θα πάψουν να πωλούνται, ενισχύοντας έτσι την προώθηση πιο υγιεινών επιλογών για τους μαθητές.

Με πληροφορίες από: Reader